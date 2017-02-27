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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 чер, 2024 02:02
Vert написав:
Валютні інтервенції НБУ за тиждень - 898 мільйонів.
Другий з початку року результат.
Не зрозуміло чому до цього часу НБУ не ввів валютні обмеження на продаж готівкої валюти. Хто найбільший покупець валюті в країні де іде війна ?
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