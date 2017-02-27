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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11483114841148511486

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 69
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
19%
13
40,50-41,00
22%
15
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
16%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 02:02

  Vert написав:Валютні інтервенції НБУ за тиждень - 898 мільйонів.

Другий з початку року результат.

Не зрозуміло чому до цього часу НБУ не ввів валютні обмеження на продаж готівкої валюти. Хто найбільший покупець валюті в країні де іде війна ?
Ukrainian
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