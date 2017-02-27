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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 чер, 2024 02:02
Vert написав:
Валютні інтервенції НБУ за тиждень - 898 мільйонів.
Другий з початку року результат.
Не зрозуміло чому до цього часу НБУ не ввів валютні обмеження на продаж готівкої валюти. Хто найбільший покупець валюті в країні де іде війна ?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 07:00
Вітаю, панове з Мелітополя.
Курс готівкової гривні 44.5
Безготівкової 43.7
Місцеві, як і раніше, возять готівкову гривню до Польщі, а потім на Україну.
Я так зрозумів, на фоні прийняття нових законів, про військовий облік-з банківських рахунків вивели багато гривні, що й спричинило зростання курсу готівкового доллара.
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knoppixx
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Додано: Суб 15 чер, 2024 07:09
knoppixx написав:
Вітаю, панове з Мелітополя.
Курс готівкової гривні 44.5
Безготівкової 43.7
Місцеві, як і раніше, возять готівкову гривню до Польщі, а потім на Україну.
Я так зрозумів, на фоні прийняття нових законів, про військовий облік-з банківських рахунків вивели багато гривні, що й спричинило зростання курсу готівкового доллара.
А шо, буряти вже випускають з окупованих?
Бо патріото-демократи ні.
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zxzx777
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Додано: Суб 15 чер, 2024 07:13
zxzx777 написав: knoppixx написав:
Вітаю, панове з Мелітополя.
Курс готівкової гривні 44.5
Безготівкової 43.7
Місцеві, як і раніше, возять готівкову гривню до Польщі, а потім на Україну.
Я так зрозумів, на фоні прийняття нових законів, про військовий облік-з банківських рахунків вивели багато гривні, що й спричинило зростання курсу готівкового доллара.
А шо, буряти вже випускають з окупованих?
Бо патріото-демократи ні.
Думаєш переселитись ?
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Додано: Суб 15 чер, 2024 07:28
zxzx777
Випускають всіх. Ніхто нікого не тримає.
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knoppixx
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Додано: Суб 15 чер, 2024 07:33
З приводу "місцевої" валюти: учора був стрімкий зріст, на фоні санкцій проти біржі. Але вважаю зростання передчасним. Це був анонс. Саме цікаве буде після 13 серпня, коли все запрацює. Тиха українська ніч, але сало потрібно сховати ©
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knoppixx
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Додано: Суб 15 чер, 2024 07:50
Ukrainian написав: Vert написав:
Валютні інтервенції НБУ за тиждень - 898 мільйонів.
Другий з початку року результат.
Не зрозуміло чому до цього часу НБУ не ввів валютні обмеження на продаж готівкої валюти. Хто найбільший покупець валюті в країні де іде війна ?
ухилянти, хто ще ж
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flyman
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Додано: Суб 15 чер, 2024 08:47
Дюрі-бачі написав:Victor8
не повірите, але всі хто міг- вже поїхали
Не факт. Зараз починають їхати ті хто до останнього вірив у краще. У кого були документи, але вони вірили в світле майбутнє в Україні.
А є ще інші, кого вже не лякають суми в 20-30тис за виізд... Зараз йде нова хвиля "на вихід"
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Додано: Суб 15 чер, 2024 09:13
А чи знаєте, мої шановні модератори і форумчани, що Саудівська Аравія 6 червня 2024 року оголосила про своє рішення не продовжувати 50 річну угоду з США, яка передбачає продаж нафти за долари США?
Вангую: кроскурс євро до долара знову стане 1,5 дуже швидко, не встигнете озирнутися.
А зараз всі ломануться міняти долари на євро, курс євро злетить ту зе мун.
Хоча з урахуванням дуже вірогідного нападу путіна на країни Європи, існування євро буде взагалі під питанням.
Краще мабуть золотий лом в ломбардах чи де небудь купляти. Саме золотий лом, а не золоті монети (90% підробка), банківське золото (ймовірність купити "неякісних" золотих злитків в цій сфері оцінюю в 50% та й задорого, мабуть.)
Питання: хто переможе у валютній війні: долар або євро, залежить, чи піде путін на подальшу конфронтацію у війні з Україною та чи буде зазіхати на Молдову, країни Балтії та Польщу (даю вірогідність цим подіям 99% протягом найближчих 3-х років). Якщо це відбудеться, євро паде.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 15 чер, 2024 10:24, всього редагувалось 4 разів.
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Yuri_61
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Додано: Суб 15 чер, 2024 09:47
Yuri_61 написав:
А чи знаєте, мої шановні модератори і форумчани, що Саудівська Аравія 6 червня 2024 року оголосила про своє рішення не продовжувати 50 річну угоду з США, яка передбачає продаж нафти за долари США?
Вангую: кроскурс євро до долара знову стане 1,5 дуже швидко, не встигнете озирнутися.
А зараз всі ломануться міняти долари на євро, курс євро злетить ту зе мун
А взагалі фіатні гроші - це фантики
А кому они её продавать будут? Постепенно мир переходит на электро. Может они хотят пойти по пути ОАЭ, которые уже лет 30 полностью перешли из нефти в туризм.
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