Вітаю, панове з Мелітополя. Курс готівкової гривні 44.5 Безготівкової 43.7 Місцеві, як і раніше, возять готівкову гривню до Польщі, а потім на Україну. Я так зрозумів, на фоні прийняття нових законів, про військовий облік-з банківських рахунків вивели багато гривні, що й спричинило зростання курсу готівкового доллара.
Дюрі-бачі написав:Victor8 не повірите, але всі хто міг- вже поїхали
Не факт. Зараз починають їхати ті хто до останнього вірив у краще. У кого були документи, але вони вірили в світле майбутнє в Україні. А є ще інші, кого вже не лякають суми в 20-30тис за виізд... Зараз йде нова хвиля "на вихід"
А чи знаєте, мої шановні модератори і форумчани, що Саудівська Аравія 6 червня 2024 року оголосила про своє рішення не продовжувати 50 річну угоду з США, яка передбачає продаж нафти за долари США? Вангую: кроскурс євро до долара знову стане 1,5 дуже швидко, не встигнете озирнутися. А зараз всі ломануться міняти долари на євро, курс євро злетить ту зе мун. Хоча з урахуванням дуже вірогідного нападу путіна на країни Європи, існування євро буде взагалі під питанням. Краще мабуть золотий лом в ломбардах чи де небудь купляти. Саме золотий лом, а не золоті монети (90% підробка), банківське золото (ймовірність купити "неякісних" золотих злитків в цій сфері оцінюю в 50% та й задорого, мабуть.)
Питання: хто переможе у валютній війні: долар або євро, залежить, чи піде путін на подальшу конфронтацію у війні з Україною та чи буде зазіхати на Молдову, країни Балтії та Польщу (даю вірогідність цим подіям 99% протягом найближчих 3-х років). Якщо це відбудеться, євро паде.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 15 чер, 2024 10:24, всього редагувалось 4 разів.
Yuri_61 написав:А чи знаєте, мої шановні модератори і форумчани, що Саудівська Аравія 6 червня 2024 року оголосила про своє рішення не продовжувати 50 річну угоду з США, яка передбачає продаж нафти за долари США? Вангую: кроскурс євро до долара знову стане 1,5 дуже швидко, не встигнете озирнутися. А зараз всі ломануться міняти долари на євро, курс євро злетить ту зе мун А взагалі фіатні гроші - це фантики
А кому они её продавать будут? Постепенно мир переходит на электро. Может они хотят пойти по пути ОАЭ, которые уже лет 30 полностью перешли из нефти в туризм.
Yuri_61 написав:А чи знаєте, мої шановні модератори і форумчани, що Саудівська Аравія 6 червня 2024 року оголосила про своє рішення не продовжувати 50 річну угоду з США, яка передбачає продаж нафти за долари США? Вангую: кроскурс євро до долара знову стане 1,5 дуже швидко, не встигнете озирнутися. А зараз всі ломануться міняти долари на євро, курс євро злетить ту зе мун. Хоча з урахуванням дуже вірогідного нападу путіна на країни Європи, існування євро буде взагалі під питанням. Краще мабуть золотий лом в ломбардах чи де небудь купляти. Саме золотий лом, а не золоті монети (90% підробка), банківське золото (ймовірність купити "неякісних" золотих злитків в цій сфері оцінюю в 50% та й задорого, мабуть.)
Питання: хто переможе у валютній війні: долар або євро, залежить, чи піде путін на подальшу конфронтацію у війні з Україною та чи буде зазіхати на Молдову, країни Балтії та Польщу (даю вірогідність цим подіям 99% протягом найближчих 3-х років). Якщо це відбудеться, євро паде.