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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 чер, 2024 13:32
prodigy написав: Yuri_61 написав:
А чи знаєте, мої шановні модератори і форумчани, що Саудівська Аравія 6 червня 2024 року оголосила про своє рішення не продовжувати 50 річну угоду з США, яка передбачає продаж нафти за долари США?
Вангую: кроскурс євро до долара знову стане 1,5 дуже швидко, не встигнете озирнутися.
Якщо це відбудеться, євро паде.[/quote
хто це пише? пацієнт лікарні?
Ні, той хто логічно мислить
уже зрозуміло, що далару капєць швидко настане, якщо не буде деяких подій
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