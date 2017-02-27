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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11484114851148611487

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 69
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
19%
13
40,50-41,00
22%
15
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
16%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Ні, той хто логічно мислить :wink:

Та ми всі в курсі і знаємо ціну Вашій залізній логіці:
  Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США.
А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. :cry:
Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 15 чер, 2024 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:32

США виділять понад $1,5 млрд на відновлення України

США виділять понад $1,5 млрд на відновлення України від наслідків агресії Росії. Про це 15 червня заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс. Текст опублікував сайт Білого дому.
Кошти передадуть через Агентство міжнародного розвитку та американський Держдепартамент, ідеться в заяві.
Через USAID це містить $500 млн нового фінансування на енергетичну допомогу та переспрямування $324 млн раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби України. Вони підуть на відновлення та ремонт пошкоджених потужностей, а також створення нової інфраструктури.
$379 млн призначено на забезпечення гуманітарної допомоги та підтримки біженців через Держдеп та USAID. До неї входить матеріальна й психологічна підтримка, допомога у відновленні фермерських господарств. Окрім того, Держдеп планує виділити додаткові $300 млн на громадянську безпеку – ідеться про засоби захисту й обладнання для прикордонників і правоохоронців, ідеться в заяві.
Василь-Рівне
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