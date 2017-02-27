Та ми всі в курсі і знаємо ціну Вашій залізній логіці:
Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США. А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 15 чер, 2024 15:38, всього редагувалось 1 раз.
США виділять понад $1,5 млрд на відновлення України від наслідків агресії Росії. Про це 15 червня заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс. Текст опублікував сайт Білого дому. Кошти передадуть через Агентство міжнародного розвитку та американський Держдепартамент, ідеться в заяві. Через USAID це містить $500 млн нового фінансування на енергетичну допомогу та переспрямування $324 млн раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби України. Вони підуть на відновлення та ремонт пошкоджених потужностей, а також створення нової інфраструктури. $379 млн призначено на забезпечення гуманітарної допомоги та підтримки біженців через Держдеп та USAID. До неї входить матеріальна й психологічна підтримка, допомога у відновленні фермерських господарств. Окрім того, Держдеп планує виділити додаткові $300 млн на громадянську безпеку – ідеться про засоби захисту й обладнання для прикордонників і правоохоронців, ідеться в заяві.
Yuri_61 написав:А чи знаєте, мої шановні модератори і форумчани, що Саудівська Аравія 6 червня 2024 року оголосила про своє рішення не продовжувати 50 річну угоду з США, яка передбачає продаж нафти за долари США?
По-перше, та угода і так фактично давно не діяла, бо частина продавалася не за долари, по-друге на структурі продаж це не позначиться (вже не позначилося), бо продають у тій валюті, яку покупець віддає перевагу. https://protos.com/no-saudi-arabia-isnt ... il-trades/ Але ви пишіть ще свої миркування з палати, вони кумедні
в травні ми побачили стрімке зростання й курсу, й інтервенцій НБУ, й обсягів міжбанку. ну може не стрімке, но помітне.
але як раз кількість грошей в нас поки що залишається майже стабільною. готівка підросла на 15 ярдів грн, до 800, точніше до 799,6 ярдів грн. гадаю межу 800 готівка перетне перша.
безготівка - зросла лише на 5 ярдів, до 785 ярдів грн. не зважаючи на значні витрати бюджету в розмірі 130 ярдів грн, НБУ через свої інтервенції на 123 ярдів грн (або 3,1 ярдів дол) всю цю гривню прибрав з банківської системи.
але гроші в бюджету закінчуються, витрати стають меншими, як наслідок емісійні гроші навіть скорочуються. так на 13 травня безготівки залишилося лише лише 768 ярдів грн