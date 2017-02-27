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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11485114861148711488>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
23%
16
41,00-41,50
15%
11
41,50-42,00
15%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Ні, той хто логічно мислить :wink:

Та ми всі в курсі і знаємо ціну Вашій залізній логіці:
  Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США.
А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. :cry:
Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 15 чер, 2024 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:32

США виділять понад $1,5 млрд на відновлення України

США виділять понад $1,5 млрд на відновлення України від наслідків агресії Росії. Про це 15 червня заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс. Текст опублікував сайт Білого дому.
Кошти передадуть через Агентство міжнародного розвитку та американський Держдепартамент, ідеться в заяві.
Через USAID це містить $500 млн нового фінансування на енергетичну допомогу та переспрямування $324 млн раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби України. Вони підуть на відновлення та ремонт пошкоджених потужностей, а також створення нової інфраструктури.
$379 млн призначено на забезпечення гуманітарної допомоги та підтримки біженців через Держдеп та USAID. До неї входить матеріальна й психологічна підтримка, допомога у відновленні фермерських господарств. Окрім того, Держдеп планує виділити додаткові $300 млн на громадянську безпеку – ідеться про засоби захисту й обладнання для прикордонників і правоохоронців, ідеться в заяві.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 17:50

  Yuri_61 написав:А чи знаєте, мої шановні модератори і форумчани, що Саудівська Аравія 6 червня 2024 року оголосила про своє рішення не продовжувати 50 річну угоду з США, яка передбачає продаж нафти за долари США?

По-перше, та угода і так фактично давно не діяла, бо частина продавалася не за долари, по-друге на структурі продаж це не позначиться (вже не позначилося), бо продають у тій валюті, яку покупець віддає перевагу.
https://protos.com/no-saudi-arabia-isnt ... il-trades/
Але ви пишіть ще свої миркування з палати, вони кумедні
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:08

  Ukrainian написав: Хто найбільший покупець валюті в країні де іде війна ?
держбанк
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:12

  knoppixx написав:Вітаю, панове з Мелітополя.

Місцеві, як і раніше, возять готівкову гривню до Польщі, а потім на Україну.
возять через митниці офіційно (еквівалент 10К € ) чи контрабасом ?
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 20:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що з грошима?

в травні ми побачили стрімке зростання й курсу, й інтервенцій НБУ, й обсягів міжбанку. ну може не стрімке, но помітне.

але як раз кількість грошей в нас поки що залишається майже стабільною.
готівка підросла на 15 ярдів грн, до 800, точніше до 799,6 ярдів грн. гадаю межу 800 готівка перетне перша.

безготівка - зросла лише на 5 ярдів, до 785 ярдів грн. не зважаючи на значні витрати бюджету в розмірі 130 ярдів грн, НБУ через свої інтервенції на 123 ярдів грн (або 3,1 ярдів дол) всю цю гривню прибрав з банківської системи.

але гроші в бюджету закінчуються, витрати стають меншими, як наслідок емісійні гроші навіть скорочуються. так на 13 травня безготівки залишилося лише лише 768 ярдів грн
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 21:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а тепер подивимося структуру банківського балансу

вперше за багато місяців не сталося зростання коштів на рахунках юросіб - як було 934 ярди грн, так й залишилось. напевне валютна лібералізація дозволила частину грошей перевести у валюту.

у населення зростання грошів мало місце - на 17 ярдів до 737 ярдів грн. тобто теорія о знятті коштів з рахунків вчергове не підтверджується :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 08:15

  Shaman написав:а тепер подивимося структуру банківського балансу

вперше за багато місяців не сталося зростання коштів на рахунках юросіб - як було 934 ярди грн, так й залишилось. напевне валютна лібералізація дозволила частину грошей перевести у валюту.

у населення зростання грошів мало місце - на 17 ярдів до 737 ярдів грн. тобто теорія о знятті коштів з рахунків вчергове не підтверджується :)

Якщо інфляція 3.2% (дані за квітень 2024), а ставка рефінансу була 13.5%, то "реальна вартість грошей" біля 10%.
Для прикладу в США, інфляція 3.5%, ставка ФРС 5.25..5.5%, реальна вартість грошей біля 2%.
Дисбаланс. Скоріше за все прийнято рішення "зустрітися десь посередині" (напр, річна інфляція 7-8%, ставка рефінансу НБУ 11-12%).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 08:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

USD капут?
пРИЧИНА ЦЬОМУ: Відмова саудитів і росіян від нафтодоларів.
І не кнопайте, що з якої палати я пишу.
Ви,хто так кнопає, ви не розумієте, який це удар по долару.
І мінфін США сам вирив могилу долару, заборонивши торгівлю ним на російських біржах, це суіцидиний вчинок.
Залишиться за долари торгівля зброєю.
Хто підрахував, на скільки всесвітній ВВП складався з нафтодоларів?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 16 чер, 2024 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 09:00

  Yuri_61 написав:USD капут?
Відмова саудитів і рабсіян від нафтодоларів

завтра похорони долара США, беріть побільше баянів, бо будуть рватися
flyman
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