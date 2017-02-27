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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 09:10
flyman написав: Yuri_61 написав:
USD капут?
Відмова саудитів і рабсіян від нафтодоларів
завтра похорони долара США, беріть побільше баянів, бо будуть рватися
Це не жарт.
Це початок скорого кінця долара як світової валюти. Він втратить, імхо, як мінімум, 50% свєї купівельної спроможності дуже найближчим часом.
А ось юань зросте у двічі, мінімум. Але це також фіатні гроші, які не є засобом накопичення капіталу.
Зараз ми живемо в епоху великих змін: позорна втеча військ США з Афганістану, неспроможніть та слабкість західних країн перед путінською росією, відміна нафтодоларів.
Купуйте золотий лом поки не пізно.
Так, і не слова про майбутнє електромобілів та вімову світу від нафти. Це маячня пацієнтів палати №6.Але це моє бачення подій і кожен повинен жити своїм розумом.
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