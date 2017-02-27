RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11485114861148711488

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
23%
16
41,00-41,50
15%
11
41,50-42,00
15%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 09:10

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:USD капут?
Відмова саудитів і рабсіян від нафтодоларів

завтра похорони долара США, беріть побільше баянів, бо будуть рватися

Це не жарт.
Це початок скорого кінця долара як світової валюти. Він втратить, імхо, як мінімум, 50% свєї купівельної спроможності дуже найближчим часом.
А ось юань зросте у двічі, мінімум. Але це також фіатні гроші, які не є засобом накопичення капіталу.
Зараз ми живемо в епоху великих змін:ганебна втеча військ США з Афганістану, беззубість альянсу західних країн перед путінською росією, відміна нафтодоларів.
Купуйте золотий лом поки не пізно.
Так, і не слова про майбутнє електромобілів та відмову світу від нафти. Це маячня пацієнтів палати №6.
Але це моє бачення подій і кожен повинен жити своїм розумом.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:18

  Yuri_61 написав:Це не жарт.
Це початок скорого кінця долара як світової валюти. Він втратить, імхо, як мінімум, 50% свєї купівельної спроможності дуже найближчим часом.
А ось юань зросте у двічі, мінімум. Але це також фіатні гроші, які не є засобом накопичення капіталу.
Зараз ми живемо в епоху великих змін:ганебна втеча військ США з Афганістану, беззубість альянсу західних країн перед путінською росією, відміна нафтодоларів.
Купуйте золотий лом поки не пізно.
Так, і не слова про майбутнє електромобілів та відмову світу від нафти. Це маячня пацієнтів палати №6.
Але це моє бачення подій і кожен повинен жити своїм розумом.

Ми й живемо своїм розумом, тому й продовжуємо вкладати в долар в той час, коли його хоронять в черговий n-ий раз за останні 20 років 😁😭😁
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:21

P.S. Кому й юані валюта ©
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11485114861148711488
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: The_Rebel і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3427, 3428, 3429
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34285 36951742
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 чер, 2024 20:42
shpatel
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13255857
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23195712
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12159)
16.06.2024 07:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.