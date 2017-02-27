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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11485114861148711488

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
23%
16
41,00-41,50
15%
11
41,50-42,00
15%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 09:10

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:USD капут?
Відмова саудитів і рабсіян від нафтодоларів

завтра похорони долара США, беріть побільше баянів, бо будуть рватися

Це не жарт.
Це початок скорого кінця долара як світової валюти. Він втратить, імхо, як мінімум, 50% свєї купівельної спроможності дуже найближчим часом.
А ось юань зросте у двічі, мінімум. Але це також фіатні гроші, які не є засобом накопичення капіталу.
Зараз ми живемо в епоху великих змін:ганебна втеча військ США з Афганістану, беззубість альянсу західних країн перед путінською росією, відміна нафтодоларів.
Купуйте золотий лом поки не пізно.
Так, і не слова про майбутнє електромобілів та відмову світу від нафти. Це маячня пацієнтів палати №6.
Але це моє бачення подій і кожен повинен жити своїм розумом.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:18

  Yuri_61 написав:Це не жарт.
Це початок скорого кінця долара як світової валюти. Він втратить, імхо, як мінімум, 50% свєї купівельної спроможності дуже найближчим часом.
А ось юань зросте у двічі, мінімум. Але це також фіатні гроші, які не є засобом накопичення капіталу.
Зараз ми живемо в епоху великих змін:ганебна втеча військ США з Афганістану, беззубість альянсу західних країн перед путінською росією, відміна нафтодоларів.
Купуйте золотий лом поки не пізно.
Так, і не слова про майбутнє електромобілів та відмову світу від нафти. Це маячня пацієнтів палати №6.
Але це моє бачення подій і кожен повинен жити своїм розумом.

Ми й живемо своїм розумом, тому й продовжуємо вкладати в долар в той час, коли його хоронять в черговий n-ий раз за останні 20 років 😁😭😁
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:21

P.S. Кому й юані валюта ©
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  The_Rebel написав:хоронять в черговий n-ий раз за останні 20 років 😁😭😁

та вже мінімум 100 років хоронять, хоча насправді із 70-х років долар - теж папір, як і решта валют. Тому золото - форевер...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:50

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:
  Yuri_61 написав:USD капут?
Відмова саудитів і рабсіян від нафтодоларів

завтра похорони долара США, беріть побільше баянів, бо будуть рватися

Це не жарт.
Це початок скорого кінця долара як світової валюти. Він втратить, імхо, як мінімум, 50% свєї купівельної спроможності дуже найближчим часом.
А ось юань зросте у двічі, мінімум. Але це також фіатні гроші, які не є засобом накопичення капіталу.
Зараз ми живемо в епоху великих змін:ганебна втеча військ США з Афганістану, беззубість альянсу західних країн перед путінською росією, відміна нафтодоларів.
Купуйте золотий лом поки не пізно.
Так, і не слова про майбутнє електромобілів та відмову світу від нафти. Це маячня пацієнтів палати №6.
Але це моє бачення подій і кожен повинен жити своїм розумом.
купив долар по 39,8 ,за три місяці на гривні в два рази менше прибутку, зараз купляю однаково євро на доляр , іншої валюти не бачу для збереження капіталу
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:21

  sens написав: купив долар по 39,8 ,за три місяці на гривні в два рази менше прибутку, зараз купляю однаково євро на доляр , іншої валюти не бачу для збереження капіталу


сама краща валюта - золотий лом, імхо конєчно
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:10

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:хоронять в черговий n-ий раз за останні 20 років 😁😭😁

та вже мінімум 100 років хоронять, хоча насправді із 70-х років долар - теж папір, як і решта валют. Тому золото - форевер...


Коли золото буде по 100$ за грам -- амерам пора буде щось думати. Нарешті вводити більший номінал? :)
Bobua
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