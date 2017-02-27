Yuri_61 написав:
невтішні прогнози стосовно USD повказаному питанні у виданні "Блумберг", Ройтер та інших виданнях Вам теж здається інфосміттям?
Знайдіть, для початку, який відсоток у долларах США складала світова торгівля нафтою і газом і що тепер буде з доларом через один рік, так як його замінять національні валюти і криптовалюта.
Мені соромно за вас, панове, що ви такі недалекоглядні.
Звісно, що вищевказане на кроскурс гривні до долара не вплине, але, наприклад, через рік за 100 доларів зможете купити на 50% менше товарів і послуг.
Так що золотий лом і крипта форева.
Що ж ви будете тепер робити з тими синіми долярами 17-го року без дірочок, які ви по 15хвилин відбирали у віконцях обмінок, невже обміняєте на золотий лом?