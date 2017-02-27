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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11486114871148811489

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
23%
16
41,00-41,50
15%
11
41,50-42,00
15%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:33

  Yuri_61 написав:
  equinox написав:
Очевидним є тільки одне - ви досі харчуєтесь інфосміттям з московії.
"не читайте радянських газет" (с)

невтішні прогнози стосовно USD повказаному питанні у виданні "Блумберг", Ройтер та інших виданнях Вам теж здається інфосміттям?
Знайдіть, для початку, який відсоток у долларах США складала світова торгівля нафтою і газом і що тепер буде з доларом через один рік, так як його замінять національні валюти і криптовалюта.
Мені соромно за вас, панове, що ви такі недалекоглядні.
Звісно, що вищевказане на кроскурс гривні до долара не вплине, але, наприклад, через рік за 100 доларів зможете купити на 50% менше товарів і послуг.
Так що золотий лом і крипта форева.

Що ж ви будете тепер робити з тими синіми долярами 17-го року без дірочок, які ви по 15хвилин відбирали у віконцях обмінок, невже обміняєте на золотий лом?
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 19:54

  remark написав:
  Yuri_61 написав:невтішні прогнози стосовно USD повказаному питанні у виданні "Блумберг", Ройтер та інших виданнях Вам теж здається інфосміттям?
Знайдіть, для початку, який відсоток у долларах США складала світова торгівля нафтою і газом і що тепер буде з доларом через один рік, так як його замінять національні валюти і криптовалюта.
Мені соромно за вас, панове, що ви такі недалекоглядні.
Звісно, що вищевказане на кроскурс гривні до долара не вплине, але, наприклад, через рік за 100 доларів зможете купити на 50% менше товарів і послуг.
Так що золотий лом і крипта форева.

Що ж ви будете тепер робити з тими синіми долярами 17-го року без дірочок, які ви по 15хвилин відбирали у віконцях обмінок, невже обміняєте на золотий лом?

а варіантів кинути з золотим брухтом дуже багато - що ж ви робите будете? :lol:
Shaman
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