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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:33
Yuri_61 написав: equinox написав:
Очевидним є тільки одне - ви досі харчуєтесь інфосміттям з московії.
"не читайте радянських газет" (с)
невтішні прогнози стосовно USD повказаному питанні у виданні "Блумберг", Ройтер та інших виданнях Вам теж здається інфосміттям?
Знайдіть, для початку, який відсоток у долларах США складала світова торгівля нафтою і газом і що тепер буде з доларом через один рік, так як його замінять національні валюти і криптовалюта.
Мені соромно за вас, панове, що ви такі недалекоглядні.
Звісно, що вищевказане на кроскурс гривні до долара не вплине, але, наприклад, через рік за 100 доларів зможете купити на 50% менше товарів і послуг.
Так що золотий лом і крипта форева.
Що ж ви будете тепер робити з тими синіми долярами 17-го року без дірочок, які ви по 15хвилин відбирали у віконцях обмінок, невже обміняєте на золотий лом?
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Додано: Нед 16 чер, 2024 19:54
remark написав: Yuri_61 написав:
невтішні прогнози стосовно USD повказаному питанні у виданні "Блумберг", Ройтер та інших виданнях Вам теж здається інфосміттям?
Знайдіть, для початку, який відсоток у долларах США складала світова торгівля нафтою і газом і що тепер буде з доларом через один рік, так як його замінять національні валюти і криптовалюта.
Мені соромно за вас, панове, що ви такі недалекоглядні.
Звісно, що вищевказане на кроскурс гривні до долара не вплине, але, наприклад, через рік за 100 доларів зможете купити на 50% менше товарів і послуг.
Так що золотий лом і крипта форева.
Що ж ви будете тепер робити з тими синіми долярами 17-го року без дірочок, які ви по 15хвилин відбирали у віконцях обмінок, невже обміняєте на золотий лом?
а варіантів кинути з золотим брухтом дуже багато - що ж ви робите будете?
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