|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:21
P.S. Кому й юані валюта ©
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:30
The_Rebel написав:
хоронять в черговий n-ий раз за останні 20 років 😁😭😁
та вже мінімум 100 років хоронять, хоча насправді із 70-х років долар - теж папір, як і решта валют. Тому золото - форевер...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3287
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 576 раз.
- Подякували: 419 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2024 11:50
Yuri_61 написав: flyman написав: Yuri_61 написав:
USD капут?
Відмова саудитів і рабсіян від нафтодоларів
завтра похорони долара США, беріть побільше баянів, бо будуть рватися
Це не жарт.
Це початок скорого кінця долара як світової валюти. Він втратить, імхо, як мінімум, 50% свєї купівельної спроможності дуже найближчим часом.
А ось юань зросте у двічі, мінімум. Але це також фіатні гроші, які не є засобом накопичення капіталу.
Зараз ми живемо в епоху великих змін:ганебна втеча військ США з Афганістану, беззубість альянсу західних країн перед путінською росією, відміна нафтодоларів.
Купуйте золотий лом поки не пізно.
Так, і не слова про майбутнє електромобілів та відмову світу від нафти. Це маячня пацієнтів палати №6.Але це моє бачення подій і кожен повинен жити своїм розумом.
купив долар по 39,8 ,за три місяці на гривні в два рази менше прибутку, зараз купляю однаково євро на доляр , іншої валюти не бачу для збереження капіталу
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16945
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 16 чер, 2024 12:21
sens написав:
купив долар по 39,8 ,за три місяці на гривні в два рази менше прибутку, зараз купляю однаково євро на доляр , іншої валюти не бачу для збереження капіталу
сама краща валюта - золотий лом, імхо конєчно
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2794
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 16 чер, 2024 13:10
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
хоронять в черговий n-ий раз за останні 20 років 😁😭😁
та вже мінімум 100 років хоронять, хоча насправді із 70-х років долар - теж папір, як і решта валют. Тому золото - форевер...
Коли золото буде по 100$ за грам -- амерам пора буде щось думати. Нарешті вводити більший номінал?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 17 чер, 2024 00:05
Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом?
Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 295
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 чер, 2024 06:43
The_Rebel написав:
Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом?
Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни
в епоху без фінмона безготівково купляли на металевий рахунок. Сьогоднішній фінмон і права банків - лише для працюючих і зп не нижче 100 к грн
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16945
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 17 чер, 2024 09:28
The_Rebel написав:
Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом?
Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни
Не можу дати поради щодо купівлі зараз - все ж таки ми дуже близькі до історичних максимумів. Звісно, що можемо рости і рости далі, але й шанс не вирости сильно з цих позначок теж є.
Я намагаюся купляти золото (як і інші активи) тоді, коли воно не потрібно нікому. Як правило , це співпадає з низькою його ціною. Останній раз купляв близько 50 доларів за грам. Купляв через банки зливки по 50 грамів. Звісно штамповані, з сертифікатом і зберігаю чек про всяк випадок. Продаю в обмінки (у Дніпрі таких знаю декілька), які щоденно купують та продають золото. Спред на сьогодні 1,5-2 долари на грамі. На сьогодні ціна 78-80.
Раніше купляв царські червонці - була така можливість, але то було дуже давно.
Як і всюди залежить від вашоі точки входу результат - куплене в середині 90-х дало зараз х8 (на червонцях), куплене 4 роки тому - плюс 50% (на зливках)
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34285
|36952940
|
|
|1965
|13256184
|
|
|7978
|23195925
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|