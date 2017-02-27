Yuri_61 написав:USD капут? Відмова саудитів і рабсіян від нафтодоларів
завтра похорони долара США, беріть побільше баянів, бо будуть рватися
Це не жарт. Це початок скорого кінця долара як світової валюти. Він втратить, імхо, як мінімум, 50% свєї купівельної спроможності дуже найближчим часом. А ось юань зросте у двічі, мінімум. Але це також фіатні гроші, які не є засобом накопичення капіталу. Зараз ми живемо в епоху великих змін:ганебна втеча військ США з Афганістану, беззубість альянсу західних країн перед путінською росією, відміна нафтодоларів. Купуйте золотий лом поки не пізно. Так, і не слова про майбутнє електромобілів та відмову світу від нафти. Це маячня пацієнтів палати №6. Але це моє бачення подій і кожен повинен жити своїм розумом.
купив долар по 39,8 ,за три місяці на гривні в два рази менше прибутку, зараз купляю однаково євро на доляр , іншої валюти не бачу для збереження капіталу
Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом? Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни
The_Rebel написав:Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом? Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни
в епоху без фінмона безготівково купляли на металевий рахунок. Сьогоднішній фінмон і права банків - лише для працюючих і зп не нижче 100 к грн
The_Rebel написав:Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом? Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни
Не можу дати поради щодо купівлі зараз - все ж таки ми дуже близькі до історичних максимумів. Звісно, що можемо рости і рости далі, але й шанс не вирости сильно з цих позначок теж є. Я намагаюся купляти золото (як і інші активи) тоді, коли воно не потрібно нікому. Як правило , це співпадає з низькою його ціною. Останній раз купляв близько 50 доларів за грам. Купляв через банки зливки по 50 грамів. Звісно штамповані, з сертифікатом і зберігаю чек про всяк випадок. Продаю в обмінки (у Дніпрі таких знаю декілька), які щоденно купують та продають золото. Спред на сьогодні 1,5-2 долари на грамі. На сьогодні ціна 78-80. Раніше купляв царські червонці - була така можливість, але то було дуже давно. Як і всюди залежить від вашоі точки входу результат - куплене в середині 90-х дало зараз х8 (на червонцях), куплене 4 роки тому - плюс 50% (на зливках)
The_Rebel написав:Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом? Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни