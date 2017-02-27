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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11486114871148811489>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
23%
16
41,00-41,50
15%
11
41,50-42,00
15%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:21

P.S. Кому й юані валюта ©
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  The_Rebel написав:хоронять в черговий n-ий раз за останні 20 років 😁😭😁

та вже мінімум 100 років хоронять, хоча насправді із 70-х років долар - теж папір, як і решта валют. Тому золото - форевер...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:50

  Yuri_61 написав:
  flyman написав:
  Yuri_61 написав:USD капут?
Відмова саудитів і рабсіян від нафтодоларів

завтра похорони долара США, беріть побільше баянів, бо будуть рватися

Це не жарт.
Це початок скорого кінця долара як світової валюти. Він втратить, імхо, як мінімум, 50% свєї купівельної спроможності дуже найближчим часом.
А ось юань зросте у двічі, мінімум. Але це також фіатні гроші, які не є засобом накопичення капіталу.
Зараз ми живемо в епоху великих змін:ганебна втеча військ США з Афганістану, беззубість альянсу західних країн перед путінською росією, відміна нафтодоларів.
Купуйте золотий лом поки не пізно.
Так, і не слова про майбутнє електромобілів та відмову світу від нафти. Це маячня пацієнтів палати №6.
Але це моє бачення подій і кожен повинен жити своїм розумом.
купив долар по 39,8 ,за три місяці на гривні в два рази менше прибутку, зараз купляю однаково євро на доляр , іншої валюти не бачу для збереження капіталу
sens
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 12:21

  sens написав: купив долар по 39,8 ,за три місяці на гривні в два рази менше прибутку, зараз купляю однаково євро на доляр , іншої валюти не бачу для збереження капіталу


сама краща валюта - золотий лом, імхо конєчно
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:10

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:хоронять в черговий n-ий раз за останні 20 років 😁😭😁

та вже мінімум 100 років хоронять, хоча насправді із 70-х років долар - теж папір, як і решта валют. Тому золото - форевер...


Коли золото буде по 100$ за грам -- амерам пора буде щось думати. Нарешті вводити більший номінал? :)
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 00:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом?
Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 06:43

  The_Rebel написав:Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом?
Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни
в епоху без фінмона безготівково купляли на металевий рахунок. Сьогоднішній фінмон і права банків - лише для працюючих і зп не нижче 100 к грн
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 09:28

  The_Rebel написав:Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом?
Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни

Не можу дати поради щодо купівлі зараз - все ж таки ми дуже близькі до історичних максимумів. Звісно, що можемо рости і рости далі, але й шанс не вирости сильно з цих позначок теж є.
Я намагаюся купляти золото (як і інші активи) тоді, коли воно не потрібно нікому. Як правило , це співпадає з низькою його ціною. Останній раз купляв близько 50 доларів за грам. Купляв через банки зливки по 50 грамів. Звісно штамповані, з сертифікатом і зберігаю чек про всяк випадок. Продаю в обмінки (у Дніпрі таких знаю декілька), які щоденно купують та продають золото. Спред на сьогодні 1,5-2 долари на грамі. На сьогодні ціна 78-80.
Раніше купляв царські червонці - була така можливість, але то було дуже давно.
Як і всюди залежить від вашоі точки входу результат - куплене в середині 90-х дало зараз х8 (на червонцях), куплене 4 роки тому - плюс 50% (на зливках)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 10:02

  The_Rebel написав:Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом?
Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни

Например, https://finance.yahoo.com/quote/AAAU/
За последние 5 лет давал 10% годовых
В отличии от акций, вообще не просел в пандемию
Другое дело, что поезд уже ушёл
anduzenko
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 11:16

  anduzenko написав:
  The_Rebel написав:Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці. А потім, коли захочеться, продати там же. Чи може ті люди, що тут говорять про золото, є і практиками? І можуть поділитися досвідом?
Бо доларом можна будь-де розрахуватися, легко конвертувати, зберігати і тд і тп. А глянув в сторону золота, то якщо говорити про банківське - то там кінський спред, хз коли вийде його відбити. А якщо про лом, то в ньому ж треба ще розбиратися, щоб не бути обдуреним або не взяти якийсь неліквід, який фіг кому втюхаєш потім за півціни

Например, https://finance.yahoo.com/quote/AAAU/
За последние 5 лет давал 10% годовых
В отличии от акций, вообще не просел в пандемию
Другое дело, что поезд уже ушёл

Так казали і коли унція була по 900, потім по 1000, по 2000, по 2300...
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