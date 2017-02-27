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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11486114871148811489

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
23%
16
41,00-41,50
15%
11
41,50-42,00
15%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 11:25

  sens написав:
  The_Rebel написав:Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці.
в епоху без фінмона безготівково купляли на металевий рахунок. Сьогоднішній фінмон і права банків - лише для працюючих і зп не нижче 100 к грн

Не треба також забувати, що рахунки у металах НЕ ГАРАНТУЮТЬСЯ фондом.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 11:49

  sergey_sryvkin написав:
  sens написав:
  The_Rebel написав:Усі тут так золото рекламують, ніби це так просто, як доларом скупитися у будь-якій обмінці.
в епоху без фінмона безготівково купляли на металевий рахунок. Сьогоднішній фінмон і права банків - лише для працюючих і зп не нижче 100 к грн

Не треба також забувати, що рахунки у металах НЕ ГАРАНТУЮТЬСЯ фондом.


а також не забувати, що це лише цифри в моніторі...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 11:56

Следует помнить, что золото - это очень специфический актив.
Сегодня цена постепенно растет, а завтра может начать постепенно падать.
Может так случиться, что будут нужны деньги, и золото придется продавать даже с убытками.
Суммы потерь - могут быть "очень не детские", учитывая вес слитков...

USD, EURO, CHF, GBP - явно будут поинтересней. Инфляция минимальная (или почти нет).
Да и обменять всегда можно без проблем.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:що з грошима?


У тему постійно приходять якісь люди і просять прогноз курсу.

Незрозуміло чому НБУ не вивісить табличку у себе на порталі -- це зняло би мільйони питань...
І вивільнило би мільйони людино-годино-стражданнь.

Доводиться робити все самим, все самим...

Ось прогноз (на основі вирівнювання дохідностей гривневих і валютних овдп, але за умови, що всі встигли ними закупитись, коли різниця ще була 13.1%, всі ж встигли? 🤔)

14.08.2024 – 41.0033067105
25.10.2024 – 42.0083975764
03.01.2025 – 43.0091841020
12.03.2025 – 44.0042017254
18.05.2025 – 45.0070986352
22.07.2025 – 46.0018970952
24.09.2025 – 47.0028718999
26.11.2025 – 48.0094768865
26.01.2026 – 49.0046631256
27.03.2026 – 50.0036572356
25.05.2026 – 51.0058580941
22.07.2026 – 52.0106491610
17.09.2026 – 53.0173990067
11.11.2026 – 54.0072937493
05.01.2027 – 55.0156709452


Це не збігається зі всілякими оманливими т.з. “прогнозами” всіляких МВФ.
Напр.:

2024 рік – 41 грн за долар;
2025 рік – 45,8 грн;
2026 рік – 48,6 грн;
2027 рік – 50,4 грн;
2028 рік – 52,1 грн;
2029 рік – 54,1 грн.

Але ж хіба їм хтось колись вірив? 😌
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:USD, EURO, CHF, GBP - явно будут поинтересней. Инфляция минимальная (или почти нет).


Дуже спірне тверждення!
Але фізичний жовтий метал мабуть зрозумілиший пересічним за ринок антикваріату або прозорих каменців... ;)
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:24

  Slon_Nosov написав:
  Victor8 написав:USD, EURO, CHF, GBP - явно будут поинтересней. Инфляция минимальная (или почти нет).


Дуже спірне тверждення!
Але фізичний жовтий метал мабуть зрозумілиший пересічним за ринок антикваріату або прозорих каменців... ;)

Эксперты рекомендуют "входить" в золото весом от 50 грамм. Некоторые - от 100 грамм.
Цены продажи на сегодня (на сайте одного банка):
Золото 50 грамм - 168 500 грн
Золото 100 грамм - 335 000 грн

Цены покупки на сегодня (на сайте этого же банка):
Золото 50 грамм - 155 200 грн
Золото 100 грамм - 310 000 грн

Если через полгода, год будет нужна гривна, то придется продавать весь слиток.
А какая будет цена в это время?
Догонит ли цена покупки ту цену, по которой приобретался слиток?
Это вопрос...

А вот по валюте - всегда сможете сдать в банк/обменку 100 USD "на хлебушек"...
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:37

  Victor8 написав:
  Slon_Nosov написав:
  Victor8 написав:USD, EURO, CHF, GBP - явно будут поинтересней. Инфляция минимальная (или почти нет).


Дуже спірне тверждення!
Але фізичний жовтий метал мабуть зрозумілиший пересічним за ринок антикваріату або прозорих каменців... ;)

Эксперты рекомендуют "входить" в золото весом от 50 грамм. Некоторые - от 100 грамм.
Цены продажи на сегодня (на сайте одного банка):
Золото 50 грамм - 168 500 грн
Золото 100 грамм - 335 000 грн

Цены покупки на сегодня (на сайте этого же банка):
Золото 50 грамм - 155 200 грн
Золото 100 грамм - 310 000 грн

Если через полгода, год будет нужна гривна, то придется продавать весь слиток.
А какая будет цена в это время?
Догонит ли цена покупки ту цену, по которой приобретался слиток?
Это вопрос...

А вот по валюте - всегда сможете сдать в банк/обменку 100 USD "на хлебушек"...

У мене на хліб 20 уо - чи амер чи євро ,по роздрібному курсу
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 12:38

  Victor8 написав:
  Slon_Nosov написав:
  Victor8 написав:USD, EURO, CHF, GBP - явно будут поинтересней. Инфляция минимальная (или почти нет).


Дуже спірне тверждення!
Але фізичний жовтий метал мабуть зрозумілиший пересічним за ринок антикваріату або прозорих каменців... ;)

Эксперты рекомендуют "входить" в золото весом от 50 грамм. Некоторые - от 100 грамм.
Цены продажи на сегодня (на сайте одного банка):
Золото 50 грамм - 168 500 грн
Золото 100 грамм - 335 000 грн

Цены покупки на сегодня (на сайте этого же банка):
Золото 50 грамм - 155 200 грн
Золото 100 грамм - 310 000 грн

Если через полгода, год будет нужна гривна, то придется продавать весь слиток.
А какая будет цена в это время?
Догонит ли цена покупки ту цену, по которой приобретался слиток?
Это вопрос...

А вот по валюте - всегда сможете сдать в банк/обменку 100 USD "на хлебушек"...


Здавалось не потрібно пояснювати, що золото купують на роки, або десятки років. Скоріш через півроку рік людина буде ще докупати, а ніж здавати.
Може не дуже вдалий приклад, але коли людина купує десяту-двадцяту квартиру, то питання потреби у грн через півроку-рік не виникає, скоріш згодом буде придбана ще одна хата.
Також і з іншими вічними цінностями, це ж вам не карусель з "соціальними" курсами протягом доби або тижня заради 20-50 копійок на баксі.

Вас почитати, то й сотку не варто купляти, бо потім її всю потрібно здати...
Шуткую... Купляте два паперці по 50.
Slon_Nosov
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