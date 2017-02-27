Додано: Пон 17 чер, 2024 13:16

Slon_Nosov написав: Здавалось не потрібно пояснювати, що золото купують на роки, або десятки років. Скоріш через півроку рік людина буде ще докупати, а ніж здавати.

Може не дуже вдалий приклад, але коли людина купує десяту-двадцяту квартиру, то питання потреби у грн через півроку-рік не виникає, скоріш згодом буде придбана ще одна хата.

Також і з іншими вічними цінностями, це ж вам не карусель з "соціальними" курсами протягом доби або тижня заради 20-50 копійок на баксі.



Вас почитати, то й сотку не варто купляти, бо потім її всю потрібно здати...

Шуткую... Купляте два паперці по 50. Здавалось не потрібно пояснювати, що золото купують на роки, або десятки років. Скоріш через півроку рік людина буде ще докупати, а ніж здавати.Може не дуже вдалий приклад, але коли людина купує десяту-двадцяту квартиру, то питання потреби у грн через півроку-рік не виникає, скоріш згодом буде придбана ще одна хата.Також і з іншими вічними цінностями, це ж вам не карусель з "соціальними" курсами протягом доби або тижня заради 20-50 копійок на баксі.Вас почитати, то й сотку не варто купляти, бо потім її всю потрібно здати...Шуткую... Купляте два паперці по 50.

1) Золото в слитках - это для людей очень богатых. Думаю, это миллионеры. Как гривневые, так и долларовые. Может быть Вы к таким относитесь. А может и нет.2) Золото в слитках - это один из последних активов, который покупают. Даже очень богатые. Есть масса других инструментов для сохранения/преумножения капитала. Особенно, если капитал измеряется миллионами гривен или долларов.3) Вложиться в золото в слитках на десятки лет... То ещё удовольствие. Еще можно понять некоторые изделия из золота (имеющих культурную, историческую ценность и т.д.) - тут вопрос может быть очень и очень интересен. Но, в этом надо очень хорошо разбираться (читать, изучать, следить за мировыми трендами и т.д.).4) А про 10-ю, 20-ю квартиру (если это Киев, или город с населением более 500 тыс.) - вообще комментировать не буду. Таких людей на этом форуме просто нет...5) Любая валюта (USD, EURO, CHF, GBP) - имеет преимущества. В не зависимости, это 100 USD, EURO, CHF, GBP, или 1 000 000 USD, EURO, CHF, GBP.Это быстрый, легко конвертируемый актив.