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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11487114881148911490

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
23%
16
41,00-41,50
15%
11
41,50-42,00
15%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:02

sens тут кожному своє. Я зараз з крипти вийшов через відкриття ETF ( заходив влітку 2021)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Золото 100 грамм - 335 000 грн

а як щодо золотих монет?
в них окрім золота може бути ще й (непередбачувана) нумізматична цінність

https://coins.bank.gov.ua/catalog.html


"Боспорське царство" у футлярі 109 168 грн 31.1 гр.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:16

  Slon_Nosov написав:Здавалось не потрібно пояснювати, що золото купують на роки, або десятки років. Скоріш через півроку рік людина буде ще докупати, а ніж здавати.
Може не дуже вдалий приклад, але коли людина купує десяту-двадцяту квартиру, то питання потреби у грн через півроку-рік не виникає, скоріш згодом буде придбана ще одна хата.
Також і з іншими вічними цінностями, це ж вам не карусель з "соціальними" курсами протягом доби або тижня заради 20-50 копійок на баксі.

Вас почитати, то й сотку не варто купляти, бо потім її всю потрібно здати...
Шуткую... Купляте два паперці по 50.

1) Золото в слитках - это для людей очень богатых. Думаю, это миллионеры. Как гривневые, так и долларовые. Может быть Вы к таким относитесь. А может и нет.
2) Золото в слитках - это один из последних активов, который покупают. Даже очень богатые. Есть масса других инструментов для сохранения/преумножения капитала. Особенно, если капитал измеряется миллионами гривен или долларов.
3) Вложиться в золото в слитках на десятки лет... То ещё удовольствие. Еще можно понять некоторые изделия из золота (имеющих культурную, историческую ценность и т.д.) - тут вопрос может быть очень и очень интересен. Но, в этом надо очень хорошо разбираться (читать, изучать, следить за мировыми трендами и т.д.).
4) А про 10-ю, 20-ю квартиру (если это Киев, или город с населением более 500 тыс.) - вообще комментировать не буду. Таких людей на этом форуме просто нет...
5) Любая валюта (USD, EURO, CHF, GBP) - имеет преимущества. В не зависимости, это 100 USD, EURO, CHF, GBP, или 1 000 000 USD, EURO, CHF, GBP.
Это быстрый, легко конвертируемый актив.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:20

  greenozon написав:
  Victor8 написав:Золото 100 грамм - 335 000 грн

а як щодо золотих монет?
в них окрім золота може бути ще й (непередбачувана) нумізматична цінність

https://coins.bank.gov.ua/catalog.html


"Боспорське царство" у футлярі 109 168 грн 31.1 гр.

Лучше вот этот вариант:
20 долларов Сент-Годенса 1933 года ныне являются самой дорогой монетой в мире, которая была куплена на аукционе за 7 590 020 долларов США. :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:26

  Victor8 написав:
  greenozon написав:
  Victor8 написав:Золото 100 грамм - 335 000 грн

а як щодо золотих монет?
в них окрім золота може бути ще й (непередбачувана) нумізматична цінність

https://coins.bank.gov.ua/catalog.html


"Боспорське царство" у футлярі 109 168 грн 31.1 гр.

Лучше вот этот вариант:
20 долларов Сент-Годенса 1933 года ныне являются самой дорогой монетой в мире, которая была куплена на аукционе за 7 590 020 долларов США. :shock:

а чого вона так коштує? бо їх там залишилось чи не поштучно - а всі інші золоті монети конвертувала держава по встановлений ціні, в цьому випадку - США. інколи таке буває, й в розвинених країнах
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:34

  Shaman написав:а чого вона так коштує? бо їх там залишилось чи не поштучно - а всі інші золоті монети конвертувала держава по встановлений ціні, в цьому випадку - США. інколи таке буває, й в розвинених країнах

Да, таких монет всего несколько штук осталось - поэтому и такая цена.
А теперь больше о валюте.
Чтобы понять, что лучше для "пересічного громадянина" валюта или золото: задайте себе вопрос:
"Сколько банков в Украине продает/покупает золото, а сколько валюту?"
Victor8
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