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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11487114881148911490

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 71
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
23%
16
41,00-41,50
15%
11
41,50-42,00
15%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:02

sens тут кожному своє. Я зараз з крипти вийшов через відкриття ETF ( заходив влітку 2021)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Золото 100 грамм - 335 000 грн

а як щодо золотих монет?
в них окрім золота може бути ще й (непередбачувана) нумізматична цінність

https://coins.bank.gov.ua/catalog.html


"Боспорське царство" у футлярі 109 168 грн 31.1 гр.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:16

  Slon_Nosov написав:Здавалось не потрібно пояснювати, що золото купують на роки, або десятки років. Скоріш через півроку рік людина буде ще докупати, а ніж здавати.
Може не дуже вдалий приклад, але коли людина купує десяту-двадцяту квартиру, то питання потреби у грн через півроку-рік не виникає, скоріш згодом буде придбана ще одна хата.
Також і з іншими вічними цінностями, це ж вам не карусель з "соціальними" курсами протягом доби або тижня заради 20-50 копійок на баксі.

Вас почитати, то й сотку не варто купляти, бо потім її всю потрібно здати...
Шуткую... Купляте два паперці по 50.

1) Золото в слитках - это для людей очень богатых. Думаю, это миллионеры. Как гривневые, так и долларовые. Может быть Вы к таким относитесь. А может и нет.
2) Золото в слитках - это один из последних активов, который покупают. Даже очень богатые. Есть масса других инструментов для сохранения/преумножения капитала. Особенно, если капитал измеряется миллионами гривен или долларов.
3) Вложиться в золото в слитках на десятки лет... То ещё удовольствие. Еще можно понять некоторые изделия из золота (имеющих культурную, историческую ценность и т.д.) - тут вопрос может быть очень и очень интересен. Но, в этом надо очень хорошо разбираться (читать, изучать, следить за мировыми трендами и т.д.).
4) А про 10-ю, 20-ю квартиру (если это Киев, или город с населением более 500 тыс.) - вообще комментировать не буду. Таких людей на этом форуме просто нет...
5) Любая валюта (USD, EURO, CHF, GBP) - имеет преимущества. В не зависимости, это 100 USD, EURO, CHF, GBP, или 1 000 000 USD, EURO, CHF, GBP.
Это быстрый, легко конвертируемый актив.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:20

  greenozon написав:
  Victor8 написав:Золото 100 грамм - 335 000 грн

а як щодо золотих монет?
в них окрім золота може бути ще й (непередбачувана) нумізматична цінність

https://coins.bank.gov.ua/catalog.html


"Боспорське царство" у футлярі 109 168 грн 31.1 гр.

Лучше вот этот вариант:
20 долларов Сент-Годенса 1933 года ныне являются самой дорогой монетой в мире, которая была куплена на аукционе за 7 590 020 долларов США. :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:26

  Victor8 написав:
  greenozon написав:
  Victor8 написав:Золото 100 грамм - 335 000 грн

а як щодо золотих монет?
в них окрім золота може бути ще й (непередбачувана) нумізматична цінність

https://coins.bank.gov.ua/catalog.html


"Боспорське царство" у футлярі 109 168 грн 31.1 гр.

Лучше вот этот вариант:
20 долларов Сент-Годенса 1933 года ныне являются самой дорогой монетой в мире, которая была куплена на аукционе за 7 590 020 долларов США. :shock:

а чого вона так коштує? бо їх там залишилось чи не поштучно - а всі інші золоті монети конвертувала держава по встановлений ціні, в цьому випадку - США. інколи таке буває, й в розвинених країнах
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:34

  Shaman написав:а чого вона так коштує? бо їх там залишилось чи не поштучно - а всі інші золоті монети конвертувала держава по встановлений ціні, в цьому випадку - США. інколи таке буває, й в розвинених країнах

Да, таких монет всего несколько штук осталось - поэтому и такая цена.
А теперь больше о валюте.
Чтобы понять, что лучше для "пересічного громадянина" валюта или золото: задайте себе вопрос:
"Сколько банков в Украине продает/покупает золото, а сколько валюту?"
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:52

  Victor8 написав:
  Shaman написав:а чого вона так коштує? бо їх там залишилось чи не поштучно - а всі інші золоті монети конвертувала держава по встановлений ціні, в цьому випадку - США. інколи таке буває, й в розвинених країнах

Да, таких монет всего несколько штук осталось - поэтому и такая цена.
А теперь больше о валюте.
Чтобы понять, что лучше для "пересічного громадянина" валюта или золото: задайте себе вопрос:
"Сколько банков в Украине продает/покупает золото, а сколько валюту?"



Пропорційно попиту, всім всіх вистачає!
До речі, до чого тут мова про золото взагалі?
Все залежить від оточення та середи спілкування, може ви здивуєтесь але зараз непогано продаються автівки від 100 000 долларів. А середній сегмент набагато гірше. Хтось вважає зарплату 100 000 грн великою, а для декого це неприйнятна сума. Звичайно заробляючи менше 2000 долларів гратись з металами мабуть не дуже гарна ідея. Теж саме я спостерігаю при обміні валюти, багато хто не заморочується курсом при обміні, вважаючи 20-50 копійок незначною різницею. Але це люди міняють невеликі суми і часто навіть дешевше а ніж купляли. Але якщо купуєшь багато, то навіть 50-70 копійок можна виграти подивившись валютний аукціон, а не йти до якогось першого банку. Кому я це тут пишу? :lol:

Найближчим часом може бути так, що куплені сьогодні дрова будуть кращім капіталом, бо горять довше за долари. Я зараз інвестую в 12V 280Ah LiFePO4 Batterie, з інвертором, кожен робить свій вибір.
Slon_Nosov
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