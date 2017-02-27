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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11488114891149011491

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 72
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
22%
16
41,00-41,50
17%
12
41,50-42,00
15%
11
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 21:55

  The_Rebel написав:
  Victor8 написав:Да, таких монет всего несколько штук осталось - поэтому и такая цена.
А теперь больше о валюте.
Чтобы понять, что лучше для "пересічного громадянина" валюта или золото: задайте себе вопрос:
"Сколько банков в Украине продает/покупает золото, а сколько валюту?"

Насправді, я рахую, що немає доступних інструментів для того, щоб населення почало цікавитися золотом так само як валютою. Можна згадати ті ж ОВДП - чи багато пересічних користувалися ними, доки їм не надали прості та зручні інструменти - Дія, додатки банків, брокери і т.п.
Так само з металами могло б бути. Принаймні я б спробував, якби якийсь банк ввів таку зручну послугу в додаток, де б можна було купити/продати злитки (бажано фізичні з поставкою на вказане мною відділення, але для початку можна і віртуальні) зі справедливим спредом

Про облігації ви точно не праві,тому що є первинний ринок ,а далі через посередників - або більше прибуток або зручний посередник і менше грошей
sens
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:26

У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters

ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.

Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт

https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 024-06-17/
.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 22:53

  Xenon написав:
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters

ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.

Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт

https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 024-06-17/
.

І яка тепер можлива перспектива валютних ОВДП простих пересічних?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:30

ihorsic

яка тепер можлива перспектива валютних ОВДП простих пересічних?


У «простих пересічних» є лише «про смерть» 500 дол. А не оті ваші облігації))
Прогноз не міняю: на травень 25-го - 45+!!!!
Не плутайте: не 25 у 45-му 😀😀
Hotab
 
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