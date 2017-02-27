Victor8 написав:Да, таких монет всего несколько штук осталось - поэтому и такая цена. А теперь больше о валюте. Чтобы понять, что лучше для "пересічного громадянина" валюта или золото: задайте себе вопрос: "Сколько банков в Украине продает/покупает золото, а сколько валюту?"
Насправді, я рахую, що немає доступних інструментів для того, щоб населення почало цікавитися золотом так само як валютою. Можна згадати ті ж ОВДП - чи багато пересічних користувалися ними, доки їм не надали прості та зручні інструменти - Дія, додатки банків, брокери і т.п. Так само з металами могло б бути. Принаймні я б спробував, якби якийсь банк ввів таку зручну послугу в додаток, де б можна було купити/продати злитки (бажано фізичні з поставкою на вказане мною відділення, але для початку можна і віртуальні) зі справедливим спредом
Про облігації ви точно не праві,тому що є первинний ринок ,а далі через посередників - або більше прибуток або зручний посередник і менше грошей
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters
ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.
Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters
ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.
Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт