У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters
ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.
Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters
ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.
Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters .......... Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт
Теж клюнув на цю новину. По факту, 01.09.24 погашення на 0,9 мільярда. А наступне погашення рівно через рік, на 1,3 млрд. І відсотки звісно по цим і іншим облігаціям, но то вже дрібниці. Якщо кредитори дотиснуть, то 0,9 млрд погоди не зробить. Дефолт буде дорожче
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters
ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.
Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт
І яка тепер можлива перспектива валютних ОВДП простих пересічних?
Іде мова про ОЗДП, а не про ОВДП. Тобто про зовнішні запозичення , так звані єврооблігаціі. Вони торгувалися з дисконтом 70-80%. Хтось купив за 20% від номіналу, зараз сторгуються про реструктурізацію, у процесі якоі спишуть від номіналу 60%. По факту мова іде про прибуток у валюті 50-100%