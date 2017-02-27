У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters
ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.
Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters
ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.
Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters .......... Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт
Теж клюнув на цю новину. По факту, 01.09.24 погашення на 0,9 мільярда. А наступне погашення рівно через рік, на 1,3 млрд. І відсотки звісно по цим і іншим облігаціям, но то вже дрібниці. Якщо кредитори дотиснуть, то 0,9 млрд погоди не зробить. Дефолт буде дорожче
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters
ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.
Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт
І яка тепер можлива перспектива валютних ОВДП простих пересічних?
Іде мова про ОЗДП, а не про ОВДП. Тобто про зовнішні запозичення , так звані єврооблігаціі або євробонди. Вони торгувалися з дисконтом 70-80%. Хтось купив за 20% від номіналу, зараз сторгуються про реструктурізацію, у процесі якоі спишуть від номіналу 60%. По факту мова іде про прибуток у валюті 50-100%
Slon_Nosov написав:Я зараз інвестую в 12V 280Ah LiFePO4 Batterie, з інвертором, кожен робить свій вибір.
Через місяць буде дешевше, плюс це для приватного будинку? Там 12В такої потужності набирають в кілька штук. В квартиру 24В або ще краще 48В - інвертор тихіше і менше гріється, тонші дроти.
Дякую, мені для квартири, 12-вольт як більш універсальний, для всіяких автомобільних девайсів без зміни напруги та інші приладів з невеликим спожианням. Для будинку дійсно краще 24В, або ще краще 48В, повністью підтримаю + сонячна панель.
Що до жовтого металу, працьюють (або працьювали до 2022) в обидві сторони:
sergey_sryvkin написав:Ви ж не забуваєте подавати щорічні декларації про доходи з ОВДП?..
Це вже проговорювали. Випадки, коли обов'язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним і декларація не подається, передбачені п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Зокрема, податкова декларація не подається, якщо ви як фізична особа отримували доходи від податкових агентів, які не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу. Доходи, які не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку фізичної особи: сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на ОВДП (п.п. 165.1.2 ПКУ); інвестиційний прибуток від операцій з ОВДП (п.п. 165.1.52 ПКУ). Цей перелік визначено статею 165 Податкового Кодексу України.
При цьому, у разі якщо платник податку фізична особа зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень ПКУ (типу посадові особи бюджетних організацій, публічні особи і т.п.), то в декларації поряд з іншими доходами зазначаються в тому числі доходи з ОВДП.