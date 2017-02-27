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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11489114901149111492>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 73
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
22%
16
41,00-41,50
16%
12
41,50-42,00
16%
12
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:30

ihorsic

яка тепер можлива перспектива валютних ОВДП простих пересічних?


У «простих пересічних» є лише «про смерть» 500 дол. А не оті ваші облігації))
Прогноз не міняю: на травень 25-го - 45+!!!!
Не плутайте: не 25 у 45-му 😀😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 02:01

  Xenon написав:
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters
..........
Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт

https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 024-06-17/
.

Теж клюнув на цю новину. По факту, 01.09.24 погашення на 0,9 мільярда. А наступне погашення рівно через рік, на 1,3 млрд. І відсотки звісно по цим і іншим облігаціям, но то вже дрібниці. Якщо кредитори дотиснуть, то 0,9 млрд погоди не зробить. Дефолт буде дорожче
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 03:37

  The_Rebel написав:Можна згадати ті ж ОВДП - чи багато пересічних користувалися ними, доки їм не надали прості та зручні інструменти - Дія, додатки банків, брокери і т.п.

Ви ж не забуваєте подавати щорічні декларації про доходи з ОВДП?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 06:37

  sergey_sryvkin написав:
  The_Rebel написав:Можна згадати ті ж ОВДП - чи багато пересічних користувалися ними, доки їм не надали прості та зручні інструменти - Дія, додатки банків, брокери і т.п.

Ви ж не забуваєте подавати щорічні декларації про доходи з ОВДП?..

Забуваю,так само і податок на власні квадрати, багато чого. Який штраф передбачено за нульову декларацію чи ви про щось інше згадуєте - овдп чи оздп ??
sens
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 07:34

  ihorsic написав:
  Xenon написав:
У Украины есть 1,5 месяца, чтобы избежать дефолта и договориться о реструктуризации госдолга, — Reuters

ЛОНДОН, 17 июня - Украина не смогла достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе официальных переговоров, заявила она в понедельник, что породило призрак того, что раздираемая войной страна может оказаться в дефолте.

Если общее решение с собственниками облигаций на $20 млрд не будет найдено до 1 августа, то Украину ждет дефолт

https://www.reuters.com/markets/europe/ ... 024-06-17/
.

І яка тепер можлива перспектива валютних ОВДП простих пересічних?

Іде мова про ОЗДП, а не про ОВДП. Тобто про зовнішні запозичення , так звані єврооблігаціі або євробонди. Вони торгувалися з дисконтом 70-80%. Хтось купив за 20% від номіналу, зараз сторгуються про реструктурізацію, у процесі якоі спишуть від номіналу 60%. По факту мова іде про прибуток у валюті 50-100% :D
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sergey_sryvkin написав:Ви ж не забуваєте подавати щорічні декларації про доходи з ОВДП?..

Це вже проговорювали. Випадки, коли обов'язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним і декларація не подається, передбачені п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Зокрема, податкова декларація не подається, якщо ви як фізична особа отримували доходи від податкових агентів, які не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу.
Доходи, які не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку фізичної особи:
сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на ОВДП (п.п. 165.1.2 ПКУ);
інвестиційний прибуток від операцій з ОВДП (п.п. 165.1.52 ПКУ).
Цей перелік визначено статею 165 Податкового Кодексу України.

При цьому, у разі якщо платник податку фізична особа зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень ПКУ (типу посадові особи бюджетних організацій, публічні особи і т.п.), то в декларації поряд з іншими доходами зазначаються в тому числі доходи з ОВДП.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 11:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

чем грозит дефолт для пересичного?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:26

  Примат написав:чем грозит дефолт для пересичного?

Учитывая то, что сейчас коллективный Запад продолжает поддерживать Украину - дефолта не будет. IMHO.
20 млрд USD постараются найти.
Или, как вариант, перенесут срок погашения.
Слово "дефолт" сейчас даже политически неприемлемо.

Если Запад нам не поможет в этом вопросе (20 млрд USD) - то тогда, всё...
Нас сливают (с)
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:37

  Примат написав:чем грозит дефолт для пересичного?

курс ПА200+-
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:38

  Victor8 написав:
  Примат написав:чем грозит дефолт для пересичного?

Учитывая то, что сейчас коллективный Запад продолжает поддерживать Украину - дефолта не будет. IMHO.
20 млрд USD постараются найти.
Или, как вариант, перенесут срок погашения.
Слово "дефолт" сейчас даже политически неприемлемо.

Если Запад нам не поможет в этом вопросе (20 млрд USD) - то тогда, всё...
Нас сливают (с)

уже ж погодили 50ярдів "допомоги"
flyman
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