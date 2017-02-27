яка тепер можлива перспектива валютних ОВДП простих пересічних?
У «простих пересічних» є лише «про смерть» 500 дол. А не оті ваші облігації))
Прогноз не міняю: на травень 25-го - 45+!!!!
Не плутайте: не 25 у 45-му 😀😀
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2024 00:30
ihorsic
У «простих пересічних» є лише «про смерть» 500 дол. А не оті ваші облігації))
Прогноз не міняю: на травень 25-го - 45+!!!!
Не плутайте: не 25 у 45-му 😀😀
Додано: Вів 18 чер, 2024 02:01
Теж клюнув на цю новину. По факту, 01.09.24 погашення на 0,9 мільярда. А наступне погашення рівно через рік, на 1,3 млрд. І відсотки звісно по цим і іншим облігаціям, но то вже дрібниці. Якщо кредитори дотиснуть, то 0,9 млрд погоди не зробить. Дефолт буде дорожче
Додано: Вів 18 чер, 2024 03:37
Додано: Вів 18 чер, 2024 06:37
Забуваю,так само і податок на власні квадрати, багато чого. Який штраф передбачено за нульову декларацію чи ви про щось інше згадуєте - овдп чи оздп ??
Додано: Вів 18 чер, 2024 07:34
Іде мова про ОЗДП, а не про ОВДП. Тобто про зовнішні запозичення , так звані єврооблігаціі або євробонди. Вони торгувалися з дисконтом 70-80%. Хтось купив за 20% від номіналу, зараз сторгуються про реструктурізацію, у процесі якоі спишуть від номіналу 60%. По факту мова іде про прибуток у валюті 50-100%
Додано: Вів 18 чер, 2024 11:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Це вже проговорювали. Випадки, коли обов'язок щодо подання податкової декларації вважається виконаним і декларація не подається, передбачені п. 179.2 ст. 179 Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Зокрема, податкова декларація не подається, якщо ви як фізична особа отримували доходи від податкових агентів, які не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу.
Доходи, які не включаються до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку фізичної особи:
сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на ОВДП (п.п. 165.1.2 ПКУ);
інвестиційний прибуток від операцій з ОВДП (п.п. 165.1.52 ПКУ).
Цей перелік визначено статею 165 Податкового Кодексу України.
При цьому, у разі якщо платник податку фізична особа зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень ПКУ (типу посадові особи бюджетних організацій, публічні особи і т.п.), то в декларації поряд з іншими доходами зазначаються в тому числі доходи з ОВДП.
Додано: Вів 18 чер, 2024 11:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
чем грозит дефолт для пересичного?
Додано: Вів 18 чер, 2024 14:26
Учитывая то, что сейчас коллективный Запад продолжает поддерживать Украину - дефолта не будет. IMHO.
20 млрд USD постараются найти.
Или, как вариант, перенесут срок погашения.
Слово "дефолт" сейчас даже политически неприемлемо.
Если Запад нам не поможет в этом вопросе (20 млрд USD) - то тогда, всё...
Нас сливают (с)
Додано: Вів 18 чер, 2024 14:38
уже ж погодили 50ярдів "допомоги"
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