Додано: Вів 18 чер, 2024 15:38

Victor8

Это чуть-чуть другое.

Тут "горящий вопрос" на 20 млрд USD - надо срочно закрыть.

Если не закроют, то некоторые персонажи будут просто аплодировать стоя с радостной (слегка перекошенной) улыбкой на лице...



Вы не поняли - 20 млрд никто никому платить не собирается. Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники), которые таким образом пытаются сделать наш Минфин сговорчивее. Вариант, который устраивает инвесторов - списать 22,5% номинала, оставшиеся разделить пополам и обменять на бумаги с погашением через 10-12 лет под символическую ставку 0,1% годовых и на бумаги с погашением лет через 5-7 с выплатой процентов начиная с 2027 года.

Поэтому даже в самом плохом варианте для нас сейчас деньги не нужны

Факт дефолта допускать нежелательно. Но Минфин тоже может выйти на следующие переговоры с таким предложением, что инвесторы могут согласиться и на варианты похуже