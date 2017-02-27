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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 чер, 2024 14:51
flyman написав: Victor8 написав: Примат написав:
чем грозит дефолт для пересичного?
Учитывая то, что сейчас коллективный Запад продолжает поддерживать Украину - дефолта не будет. IMHO.
20 млрд USD постараются найти.
Или, как вариант, перенесут срок погашения.
Слово "дефолт" сейчас даже политически неприемлемо.
Если Запад нам не поможет в этом вопросе (20 млрд USD) - то тогда, всё...
Нас сливают (с)
уже ж погодили 50ярдів "допомоги"
Это чуть-чуть другое.
Тут "горящий вопрос" на 20 млрд USD - надо срочно закрыть.
Если не закроют, то некоторые персонажи будут просто аплодировать стоя с радостной (слегка перекошенной) улыбкой на лице...
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:01
flyman написав: Примат написав:
чем грозит дефолт для пересичного?
курс ПА200+-
Хух, дякую за заспокійлеве, головне гривневим ОВДП нічого не загрожує...
Киів впав, працюють 40.82 на 40.90.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:38
Victor8
Это чуть-чуть другое.
Тут "горящий вопрос" на 20 млрд USD - надо срочно закрыть.
Если не закроют, то некоторые персонажи будут просто аплодировать стоя с радостной (слегка перекошенной) улыбкой на лице...
Вы не поняли - 20 млрд никто никому платить не собирается. Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники), которые таким образом пытаются сделать наш Минфин сговорчивее. Вариант, который устраивает инвесторов - списать 22,5% номинала, оставшиеся разделить пополам и обменять на бумаги с погашением через 10-12 лет под символическую ставку 0,1% годовых и на бумаги с погашением лет через 5-7 с выплатой процентов начиная с 2027 года.
Поэтому даже в самом плохом варианте для нас сейчас деньги не нужны
Факт дефолта допускать нежелательно. Но Минфин тоже может выйти на следующие переговоры с таким предложением, что инвесторы могут согласиться и на варианты похуже
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SAndriy1
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:56
SAndriy1 написав:Victor8
Это чуть-чуть другое.
Тут "горящий вопрос" на 20 млрд USD - надо срочно закрыть.
Если не закроют, то некоторые персонажи будут просто аплодировать стоя с радостной (слегка перекошенной) улыбкой на лице...
Вы не поняли - 20 млрд никто никому платить не собирается. Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники), которые таким образом пытаются сделать наш Минфин сговорчивее. Вариант, который устраивает инвесторов - списать 22,5% номинала, оставшиеся разделить пополам и обменять на бумаги с погашением через 10-12 лет под символическую ставку 0,1% годовых и на бумаги с погашением лет через 5-7 с выплатой процентов начиная с 2027 года.
Поэтому даже в самом плохом варианте для нас сейчас деньги не нужны
Факт дефолта допускать нежелательно. Но Минфин тоже может выйти на следующие переговоры с таким предложением, что инвесторы могут согласиться и на варианты похуже
А какая тогда цель всей этой "шумихи с дефолтом"?
Ведь этот вопрос можно решать достаточно кулуарно.
А тут раздули этот вопрос во всех новостях...
Зачем?
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Victor8
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:59
SAndriy1 написав:
Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники)
"очень большая часть" - это в смысле от тех, что шумят? По принадлежности владельцев пролетала тут статья недавно. В основном крупные западные фонды.
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moveton
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:07
Victor8 написав: SAndriy1 написав:Victor8
Это чуть-чуть другое.
Тут "горящий вопрос" на 20 млрд USD - надо срочно закрыть.
Если не закроют, то некоторые персонажи будут просто аплодировать стоя с радостной (слегка перекошенной) улыбкой на лице...
Вы не поняли - 20 млрд никто никому платить не собирается. Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники), которые таким образом пытаются сделать наш Минфин сговорчивее. Вариант, который устраивает инвесторов - списать 22,5% номинала, оставшиеся разделить пополам и обменять на бумаги с погашением через 10-12 лет под символическую ставку 0,1% годовых и на бумаги с погашением лет через 5-7 с выплатой процентов начиная с 2027 года.
Поэтому даже в самом плохом варианте для нас сейчас деньги не нужны
Факт дефолта допускать нежелательно. Но Минфин тоже может выйти на следующие переговоры с таким предложением, что инвесторы могут согласиться и на варианты похуже
А какая тогда цель всей этой "шумихи с дефолтом"?
Ведь этот вопрос можно решать достаточно кулуарно.
А тут раздули этот вопрос во всех новостях...
Зачем?
Стороны вышли на первый раунд переговоров с позициями, сильно отличающимися друг от друга. Вот и пытаются сблизить. Зачем? В моем первом сообщении написано. Вопрос дефолта всплывает далеко не первый раз.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 16:14
moveton написав: SAndriy1 написав:
Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники)
"очень большая часть" - это в смысле от тех, что шумят? По принадлежности владельцев пролетала тут статья недавно. В основном крупные западные фонды.
На вопрос про шумят - да, они и шумят в основном в нашей прессе внутри Украины))) А насчет реальных владельцев, то здесь точно никто не скажет - многие фонды вкладывают деньги адресно (фонду финансирование дает конкретная структура/человек под покупку конкретных бумаг или активов). В своей практике в прошлом сталкивался с разными ситуациями - конечными бенефициарами часто являются другие персонажи
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