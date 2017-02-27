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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11490114911149211493>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 73
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
22%
16
41,00-41,50
16%
12
41,50-42,00
16%
12
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 14:51

  flyman написав:
  Victor8 написав:
  Примат написав:чем грозит дефолт для пересичного?

Учитывая то, что сейчас коллективный Запад продолжает поддерживать Украину - дефолта не будет. IMHO.
20 млрд USD постараются найти.
Или, как вариант, перенесут срок погашения.
Слово "дефолт" сейчас даже политически неприемлемо.

Если Запад нам не поможет в этом вопросе (20 млрд USD) - то тогда, всё...
Нас сливают (с)

уже ж погодили 50ярдів "допомоги"

Это чуть-чуть другое.
Тут "горящий вопрос" на 20 млрд USD - надо срочно закрыть.
Если не закроют, то некоторые персонажи будут просто аплодировать стоя с радостной (слегка перекошенной) улыбкой на лице...
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:01

  flyman написав:
  Примат написав:чем грозит дефолт для пересичного?

курс ПА200+-

Хух, дякую за заспокійлеве, головне гривневим ОВДП нічого не загрожує...

Киів впав, працюють 40.82 на 40.90.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:38

Victor8
Это чуть-чуть другое.
Тут "горящий вопрос" на 20 млрд USD - надо срочно закрыть.
Если не закроют, то некоторые персонажи будут просто аплодировать стоя с радостной (слегка перекошенной) улыбкой на лице...

Вы не поняли - 20 млрд никто никому платить не собирается. Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники), которые таким образом пытаются сделать наш Минфин сговорчивее. Вариант, который устраивает инвесторов - списать 22,5% номинала, оставшиеся разделить пополам и обменять на бумаги с погашением через 10-12 лет под символическую ставку 0,1% годовых и на бумаги с погашением лет через 5-7 с выплатой процентов начиная с 2027 года.
Поэтому даже в самом плохом варианте для нас сейчас деньги не нужны
Факт дефолта допускать нежелательно. Но Минфин тоже может выйти на следующие переговоры с таким предложением, что инвесторы могут согласиться и на варианты похуже
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:56

  SAndriy1 написав:Victor8
Это чуть-чуть другое.
Тут "горящий вопрос" на 20 млрд USD - надо срочно закрыть.
Если не закроют, то некоторые персонажи будут просто аплодировать стоя с радостной (слегка перекошенной) улыбкой на лице...

Вы не поняли - 20 млрд никто никому платить не собирается. Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники), которые таким образом пытаются сделать наш Минфин сговорчивее. Вариант, который устраивает инвесторов - списать 22,5% номинала, оставшиеся разделить пополам и обменять на бумаги с погашением через 10-12 лет под символическую ставку 0,1% годовых и на бумаги с погашением лет через 5-7 с выплатой процентов начиная с 2027 года.
Поэтому даже в самом плохом варианте для нас сейчас деньги не нужны
Факт дефолта допускать нежелательно. Но Минфин тоже может выйти на следующие переговоры с таким предложением, что инвесторы могут согласиться и на варианты похуже

А какая тогда цель всей этой "шумихи с дефолтом"?
Ведь этот вопрос можно решать достаточно кулуарно.
А тут раздули этот вопрос во всех новостях...
Зачем?
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  SAndriy1 написав:Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники)

"очень большая часть" - это в смысле от тех, что шумят? По принадлежности владельцев пролетала тут статья недавно. В основном крупные западные фонды.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:07

  Victor8 написав:
  SAndriy1 написав:Victor8
Это чуть-чуть другое.
Тут "горящий вопрос" на 20 млрд USD - надо срочно закрыть.
Если не закроют, то некоторые персонажи будут просто аплодировать стоя с радостной (слегка перекошенной) улыбкой на лице...

Вы не поняли - 20 млрд никто никому платить не собирается. Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники), которые таким образом пытаются сделать наш Минфин сговорчивее. Вариант, который устраивает инвесторов - списать 22,5% номинала, оставшиеся разделить пополам и обменять на бумаги с погашением через 10-12 лет под символическую ставку 0,1% годовых и на бумаги с погашением лет через 5-7 с выплатой процентов начиная с 2027 года.
Поэтому даже в самом плохом варианте для нас сейчас деньги не нужны
Факт дефолта допускать нежелательно. Но Минфин тоже может выйти на следующие переговоры с таким предложением, что инвесторы могут согласиться и на варианты похуже

А какая тогда цель всей этой "шумихи с дефолтом"?
Ведь этот вопрос можно решать достаточно кулуарно.
А тут раздули этот вопрос во всех новостях...
Зачем?

Стороны вышли на первый раунд переговоров с позициями, сильно отличающимися друг от друга. Вот и пытаются сблизить. Зачем? В моем первом сообщении написано. Вопрос дефолта всплывает далеко не первый раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:14

  moveton написав:
  SAndriy1 написав:Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники)

"очень большая часть" - это в смысле от тех, что шумят? По принадлежности владельцев пролетала тут статья недавно. В основном крупные западные фонды.

На вопрос про шумят - да, они и шумят в основном в нашей прессе внутри Украины))) А насчет реальных владельцев, то здесь точно никто не скажет - многие фонды вкладывают деньги адресно (фонду финансирование дает конкретная структура/человек под покупку конкретных бумаг или активов). В своей практике в прошлом сталкивался с разными ситуациями - конечными бенефициарами часто являются другие персонажи
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 16:51

  moveton написав:
  SAndriy1 написав:Шумиху с дефолтом раздувают типа "западные инвесторы" (очень большая часть которых наши с вами соотечественники)

"очень большая часть" - это в смысле от тех, что шумят? По принадлежности владельцев пролетала тут статья недавно. В основном крупные западные фонды.

"сліпі трасти" (с) (тм).
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:03

  somilitark написав:
  flyman написав:курс ПА200+-

Хух, дякую за заспокійлеве, головне гривневим ОВДП нічого не загрожує...

Скільки можна жити лише на доходи від ОВДП?
Вилазьте нарешті з конспиративної квартири. Підіть в ТЦК попросіться на роботу з пристойною оплатою.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:35

  UA написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:курс ПА200+-

Хух, дякую за заспокійлеве, головне гривневим ОВДП нічого не загрожує...

Скільки можна жити лише на доходи від ОВДП?
Вилазьте нарешті з конспиративної квартири. Підіть в ТЦК попросіться на роботу з пристойною оплатою.

Це підтримка ЗСУ.
Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
flyman
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