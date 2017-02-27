|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 18 чер, 2024 17:38
UA написав: somilitark написав:
Хух, дякую за заспокійлеве, головне гривневим ОВДП нічого не загрожує...
Скільки можна жити лише на доходи від ОВДП?
Вилазьте нарешті з конспиративної квартири. Підіть в ТЦК попросіться на роботу з пристойною оплатою.
От гривнеОВГЗ последние месяцы доходы только в понимании украинской налоговой. Но работой от ТЦК их компенсировать тоже экономически плохой вариант: там все вакансии за счёт военного бюджета, а он западной помощью не пополняется. Поэтому самое правильное для поддержки страны - это работать на коммерческие структуры, вкладываться в зарубежные активы и с этого платить украинские налоги. Квартиру можно и не конспиративную, но желательно тоже за рубежом, чтобы ТЦК работать не мешал. Хотя в теории и туда могут повестку прислать и штрафовать за неявку в ТЦК
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4588
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 18 чер, 2024 17:45
flyman написав:
Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
ОВДП від 400Кгрн
- главное, двигаясь по "кавалирке" себе на губу не наступать
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5013
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1643 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34288
|36955825
|
|
|1965
|13256863
|
|
|7978
|23196253
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|