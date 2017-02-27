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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11490114911149211493

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 73
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
22%
16
41,00-41,50
16%
12
41,50-42,00
16%
12
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:38

  UA написав:
  somilitark написав:Хух, дякую за заспокійлеве, головне гривневим ОВДП нічого не загрожує...

Скільки можна жити лише на доходи від ОВДП?
Вилазьте нарешті з конспиративної квартири. Підіть в ТЦК попросіться на роботу з пристойною оплатою.

От гривнеОВГЗ последние месяцы доходы только в понимании украинской налоговой. Но работой от ТЦК их компенсировать тоже экономически плохой вариант: там все вакансии за счёт военного бюджета, а он западной помощью не пополняется. Поэтому самое правильное для поддержки страны - это работать на коммерческие структуры, вкладываться в зарубежные активы и с этого платить украинские налоги. Квартиру можно и не конспиративную, но желательно тоже за рубежом, чтобы ТЦК работать не мешал. Хотя в теории и туда могут повестку прислать и штрафовать за неявку в ТЦК :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:45

  flyman написав:Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
:mrgreen: ОВДП від 400Кгрн :mrgreen: - главное, двигаясь по "кавалирке" себе на губу не наступать
flysoulfly
 
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