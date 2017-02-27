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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:38
UA написав: somilitark написав:
Хух, дякую за заспокійлеве, головне гривневим ОВДП нічого не загрожує...
Скільки можна жити лише на доходи від ОВДП?
Вилазьте нарешті з конспиративної квартири. Підіть в ТЦК попросіться на роботу з пристойною оплатою.
От гривнеОВГЗ последние месяцы доходы только в понимании украинской налоговой. Но работой от ТЦК их компенсировать тоже экономически плохой вариант: там все вакансии за счёт военного бюджета, а он западной помощью не пополняется. Поэтому самое правильное для поддержки страны - это работать на коммерческие структуры, вкладываться в зарубежные активы и с этого платить украинские налоги. Квартиру можно и не конспиративную, но желательно тоже за рубежом, чтобы ТЦК работать не мешал. Хотя в теории и туда могут повестку прислать и штрафовать за неявку в ТЦК
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Додано: Вів 18 чер, 2024 18:38
Президент підписав проєкти законів №10168-2 та №10169-2, якими вдосконалюється здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
«Законами пропонується запровадити механізми, які мінімізують можливості для зловживань під час експорту аграрної продукції, що забезпечить більші валютні надходження до держави та позитивно впливатиме на стабільність національної валюти», — пояснив він.
Гетманцев запевнив, що незабаром всі схеми з «чорним» зерном відійдуть у небуття.
«Дуже не раджу на цьому зламі митникам, правоохоронцям і «бізнесменам» застрибнути в останній вагон потягу, намагаючись вивезти «чорне» зерно. Ми слідкуємо. Будуть наслідки», — підсумував він.
P.S. А суми там ох ох ох ну дууууууже немаленьки
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Додано: Вів 18 чер, 2024 19:02
flyman написав:
Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎
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Додано: Вів 18 чер, 2024 19:20
UA написав:
Підіть в ТЦК попросіться на роботу з пристойною оплатою.
І як ви купити собі бажану печатку "знятий з військового обліку?"((((
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Додано: Вів 18 чер, 2024 20:12
asti написав: flyman написав:
Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎
100К айтішніків, це +100 Млрд в бюджет
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flyman
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Додано: Вів 18 чер, 2024 20:31
flyman написав: asti написав: flyman написав:
Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎
100К айтішніків, це +100 Млрд в бюджет
Флай і мільон? 120 доларів і мільйон? Серйозно?
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