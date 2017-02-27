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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11490114911149211493

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 73
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
10%
7
40,00-40,50
18%
13
40,50-41,00
22%
16
41,00-41,50
16%
12
41,50-42,00
16%
12
42,00-42,50
3%
2
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:38

  UA написав:
  somilitark написав:Хух, дякую за заспокійлеве, головне гривневим ОВДП нічого не загрожує...

Скільки можна жити лише на доходи від ОВДП?
Вилазьте нарешті з конспиративної квартири. Підіть в ТЦК попросіться на роботу з пристойною оплатою.

От гривнеОВГЗ последние месяцы доходы только в понимании украинской налоговой. Но работой от ТЦК их компенсировать тоже экономически плохой вариант: там все вакансии за счёт военного бюджета, а он западной помощью не пополняется. Поэтому самое правильное для поддержки страны - это работать на коммерческие структуры, вкладываться в зарубежные активы и с этого платить украинские налоги. Квартиру можно и не конспиративную, но желательно тоже за рубежом, чтобы ТЦК работать не мешал. Хотя в теории и туда могут повестку прислать и штрафовать за неявку в ТЦК :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 18:38

Каменем вниз чи домкратом вниз?

Президент підписав проєкти законів №10168-2 та №10169-2, якими вдосконалюється здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
«Законами пропонується запровадити механізми, які мінімізують можливості для зловживань під час експорту аграрної продукції, що забезпечить більші валютні надходження до держави та позитивно впливатиме на стабільність національної валюти», — пояснив він.
Гетманцев запевнив, що незабаром всі схеми з «чорним» зерном відійдуть у небуття.
«Дуже не раджу на цьому зламі митникам, правоохоронцям і «бізнесменам» застрибнути в останній вагон потягу, намагаючись вивезти «чорне» зерно. Ми слідкуємо. Будуть наслідки», — підсумував він.

P.S. А суми там ох ох ох ну дууууууже немаленьки :shock:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:02

  flyman написав: Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:20

  UA написав: Підіть в ТЦК попросіться на роботу з пристойною оплатою.

І як ви купити собі бажану печатку "знятий з військового обліку?"((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 20:12

  asti написав:
  flyman написав: Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎

100К айтішніків, це +100 Млрд в бюджет
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 20:31

  flyman написав:
  asti написав:
  flyman написав: Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎

100К айтішніків, це +100 Млрд в бюджет

Флай і мільон? 120 доларів і мільйон? Серйозно?
BIGor
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