|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 19 чер, 2024 09:27
Denik написав: asti написав: flyman написав:
Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎
Ви розумієте, що в багатьох військовослужбовців облігацій на мільйон, або мільйон в еквіваленті валютним кешем просто є. Тоді вони одразу собі зроблять відпустку
хоча б на півроку)))))
1 Я припускаю , що 1+млн грн - є у 200 000 , при чому не кешем
2 Від того що ХТОСЬ зможе отримати за рахунок цього відпустку-ЗСУ не програє...за умови , що КОГОСЬ зацікавить отримання таких додаткових коштів.
Такі люди є - просто треба рекламну страшилку
ЗСУ - це фронт в один кінець на кладовище
Замінити рекламним буклетом
ЗСУ - це лотерейний квиток з ймовірністю в 90% виграти 1 млн за рік ...яку ти в тилу будеш пробувати реалізувати з ймовірністю в 10% на протязі 30 років..
Все
спробуйте зрозуміти різницю
ПС
Разові вкладення(стерилізація грошей) що в ОВДП що ще будь-де - справа на моє ІМХО не вдячна..
Не можна ЗЕКОНОМИТИ більше ніж є...
Проте можна ЗАРОБИТИ більше ніж є
Тому податкове(діюча економіка) економічне бронювання-так
Пасивне - ні. програєм.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27776
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 19 чер, 2024 09:54
Denik написав: asti написав: flyman написав:
Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎
Ви розумієте, що в багатьох військовослужбовців облігацій на мільйон, або мільйон в еквіваленті валютним кешем просто є. Тоді вони одразу собі зроблять відпустку
хоча б на півроку)))))
хіба один лише Успіх-долярчик, і то тому що в нього бережлива дружина,
але ж комусь треба озвучувати комуняцькі лозунги
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35376
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34290
|36956779
|
Вів 18 чер, 2024 22:28
Игорь
|
|1965
|13257116
|
|
|7978
|23196386
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|