C Днем Фермера всех аграриев Украины!
Тех, кто своим трудом не только кормит весь мир, но и зарабатывает валюту для Украины!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 чер, 2024 11:42
C Днем Фермера всех аграриев Украины!
Тех, кто своим трудом не только кормит весь мир, но и зарабатывает валюту для Украины!
Додано: Сер 19 чер, 2024 13:28
Прогноз дефіциту бюджету США зріс до майже 2 трильйонів доларів - Bloomberg
Бюджетне управління Конгресу CША підвищило оцінку дефіциту бюджету на 27% до майже 2 трильйонів доларів, що б'є на сполох щодо безпрецедентної траєкторії федеральних запозичень.
Згідно з оновленими прогнозами, дефіцит досягне 1,92 трильйона доларів у 2024 році порівняно з 1,69 трильйона доларів у 2023 році.
Нова оцінка більш ніж на 400 мільярдів доларів перевищує прогноз Бюджетно-контрольного управління в лютому - частково відображаючи додаткові витрати, в тому числі допомогу Україні, прийняті з того часу, а також заходи адміністрації Байдена щодо полегшення умов студентських кредитів.
У своїх економічних прогнозах, що лежать в основі фіскального прогнозу, РБС тепер бачить швидше зростання і вищу інфляцію цього року. Федеральний резерв, як очікується, відкладе зниження процентних ставок до першого кварталу 2025 року, на відміну від середини 2024 року, яку РБС передбачав ще в лютому.
Як частка валового внутрішнього продукту, дефіцит США у 2024 фінансовому році, який триватиме до вересня, зростатиме, а не скорочуватиметься. За оцінками, він становитиме 6,7% порівняно з лютневим прогнозом у 5,3% і 6,3%, зафіксованими на 2023 рік.
Для порівняння, країни Європейського Союзу мають орієнтир утримувати дефіцит на рівні 3% або менше. За останні півстоліття середній показник у США становив 3,7%.
Додано: Сер 19 чер, 2024 14:38
1,69 * 1.03 (інфляція) * 1.03 (ріст ВВП ) = 1.793 тобто реально борг виріс на 127 млр. USD. або на 7.5%
Можливо і забагато, але не смертально. Трамп прийде - борг в порядок приведе.
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|