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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11491114921149311494

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 76
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
17%
13
40,50-41,00
22%
17
41,00-41,50
16%
12
41,50-42,00
16%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
5%
4
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 11:42

C Днем Фермера всех аграриев Украины!
Тех, кто своим трудом не только кормит весь мир, но и зарабатывает валюту для Украины!
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:28

Прогноз дефіциту бюджету США зріс до майже 2 трильйонів доларів - Bloomberg


Бюджетне управління Конгресу CША підвищило оцінку дефіциту бюджету на 27% до майже 2 трильйонів доларів, що б'є на сполох щодо безпрецедентної траєкторії федеральних запозичень.

Згідно з оновленими прогнозами, дефіцит досягне 1,92 трильйона доларів у 2024 році порівняно з 1,69 трильйона доларів у 2023 році.

Нова оцінка більш ніж на 400 мільярдів доларів перевищує прогноз Бюджетно-контрольного управління в лютому - частково відображаючи додаткові витрати, в тому числі допомогу Україні, прийняті з того часу, а також заходи адміністрації Байдена щодо полегшення умов студентських кредитів.

У своїх економічних прогнозах, що лежать в основі фіскального прогнозу, РБС тепер бачить швидше зростання і вищу інфляцію цього року. Федеральний резерв, як очікується, відкладе зниження процентних ставок до першого кварталу 2025 року, на відміну від середини 2024 року, яку РБС передбачав ще в лютому.

Як частка валового внутрішнього продукту, дефіцит США у 2024 фінансовому році, який триватиме до вересня, зростатиме, а не скорочуватиметься. За оцінками, він становитиме 6,7% порівняно з лютневим прогнозом у 5,3% і 6,3%, зафіксованими на 2023 рік.

Для порівняння, країни Європейського Союзу мають орієнтир утримувати дефіцит на рівні 3% або менше. За останні півстоліття середній показник у США становив 3,7%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:38

  jump написав:Прогноз дефіциту бюджету США зріс до майже 2 трильйонів доларів - Bloomberg


Бюджетне управління Конгресу CША підвищило оцінку дефіциту бюджету на 27% до майже 2 трильйонів доларів, що б'є на сполох щодо безпрецедентної траєкторії федеральних запозичень.

Згідно з оновленими прогнозами, дефіцит досягне 1,92 трильйона доларів у 2024 році порівняно з 1,69 трильйона доларів у 2023 році.

Нова оцінка більш ніж на 400 мільярдів доларів перевищує прогноз Бюджетно-контрольного управління в лютому - частково відображаючи додаткові витрати, в тому числі допомогу Україні, прийняті з того часу, а також заходи адміністрації Байдена щодо полегшення умов студентських кредитів.

У своїх економічних прогнозах, що лежать в основі фіскального прогнозу, РБС тепер бачить швидше зростання і вищу інфляцію цього року. Федеральний резерв, як очікується, відкладе зниження процентних ставок до першого кварталу 2025 року, на відміну від середини 2024 року, яку РБС передбачав ще в лютому.

Як частка валового внутрішнього продукту, дефіцит США у 2024 фінансовому році, який триватиме до вересня, зростатиме, а не скорочуватиметься. За оцінками, він становитиме 6,7% порівняно з лютневим прогнозом у 5,3% і 6,3%, зафіксованими на 2023 рік.

Для порівняння, країни Європейського Союзу мають орієнтир утримувати дефіцит на рівні 3% або менше. За останні півстоліття середній показник у США становив 3,7%.

1,69 * 1.03 (інфляція) * 1.03 (ріст ВВП ) = 1.793 тобто реально дефіцит бюджету виріс всього на 127 млр. USD. або на 7.5% відносно попереднього

Можливо і забагато, але не смертально. Трамп прийде - борг в порядок приведе.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:53

  барабашов написав:
  Василь-Рівне написав:Президент підписав проєкти законів №10168-2 та №10169-2, якими вдосконалюється здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
«Законами пропонується запровадити механізми, які мінімізують можливості для зловживань під час експорту аграрної продукції, що забезпечить більші валютні надходження до держави та позитивно впливатиме на стабільність національної валюти», — пояснив він.
Гетманцев запевнив, що незабаром всі схеми з «чорним» зерном відійдуть у небуття.
«Дуже не раджу на цьому зламі митникам, правоохоронцям і «бізнесменам» застрибнути в останній вагон потягу, намагаючись вивезти «чорне» зерно. Ми слідкуємо. Будуть наслідки», — підсумував він.

P.S. А суми там ох ох ох ну дууууууже немаленьки :shock:

что такое "чёрное зерно"?
У нас сейчас, когда разница между ценой зерна с поля и на бирже в Стамбуле раз в пять, есть вывозная пошлина на него??? С которой эти дегенераты барабаны в бомбоубежища под радой закупают?

це зерно, яке купили за кеш...

а є конкретні цифри ціни на зерно? бо заявлена різниця в 5 разів викликає сумнів, м'яко кажучи. про мито нічого не чув
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 15:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шаман - я образно сравнил мировую цену примерно 250 и закупочную у нас в период полной блокады Одессы 50(???) за тонну, сейчас не в курсе реальных цен.
А зерно за кэш плохо тем, что с него родина налоги на новые дороги Славянск-Волноваха и Купянск-Волчанск не поимеет и яиц по 20 Боба с Доллярчиком не увидят? В части дохода с вала вроде выращивание большинства зерновых сейчас убыточно с этими ценами на топливо, можно наверно ещё и субсидию при обладании рычагами влияния на власть поиметь.
Покойный Вадатурский наверняка бы мог так понажимать на слуг и служанок, да и наши "сироты с подднепровщины" на свежих 300тых крузаках тоже думаю могут
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 16:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:Покойный Вадатурский наверняка бы мог


хто його знищив (гадаю це було заказне вбивство, бо ракета потрапила чітко в спальню його великого будинку) і ким керується зараз його агро-імперія?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:15

Доброго вечора - ми з України!©

Що тут?
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Можливо і забагато, але не смертально. Трамп прийде - борг в порядок приведе.

За щоку візьме.

Він виборцям обіцяв прості рішення. Він не міг вийти - треба підвищити податки в 1,5 рази. Або скасувати всім нужденним безкоштовне медичне страхування.
А зараз ситуація геть проста. Погашаються старі борги під 2%, а для їх погашення беруться нові під 5%. В середньому на 10 років. Тобто в кращому випадку вплив поточних високих ставок скінчиться десь у 2035 році)))).
Востаннє редагувалось Denik в Сер 19 чер, 2024 21:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 21:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  барабашов написав:Шаман - я образно сравнил мировую цену примерно 250 и закупочную у нас в период полной блокады Одессы 50(???) за тонну, сейчас не в курсе реальных цен.
А зерно за кэш плохо тем, что с него родина налоги на новые дороги Славянск-Волноваха и Купянск-Волчанск не поимеет и яиц по 20 Боба с Доллярчиком не увидят? В части дохода с вала вроде выращивание большинства зерновых сейчас убыточно с этими ценами на топливо, можно наверно ещё и субсидию при обладании рычагами влияния на власть поиметь.

Думка дилетанта.
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