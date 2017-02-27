Прогноз дефіциту бюджету США зріс до майже 2 трильйонів доларів - Bloomberg
Бюджетне управління Конгресу CША підвищило оцінку дефіциту бюджету на 27% до майже 2 трильйонів доларів, що б'є на сполох щодо безпрецедентної траєкторії федеральних запозичень.
Згідно з оновленими прогнозами, дефіцит досягне 1,92 трильйона доларів у 2024 році порівняно з 1,69 трильйона доларів у 2023 році.
Нова оцінка більш ніж на 400 мільярдів доларів перевищує прогноз Бюджетно-контрольного управління в лютому - частково відображаючи додаткові витрати, в тому числі допомогу Україні, прийняті з того часу, а також заходи адміністрації Байдена щодо полегшення умов студентських кредитів.
У своїх економічних прогнозах, що лежать в основі фіскального прогнозу, РБС тепер бачить швидше зростання і вищу інфляцію цього року. Федеральний резерв, як очікується, відкладе зниження процентних ставок до першого кварталу 2025 року, на відміну від середини 2024 року, яку РБС передбачав ще в лютому.
Як частка валового внутрішнього продукту, дефіцит США у 2024 фінансовому році, який триватиме до вересня, зростатиме, а не скорочуватиметься. За оцінками, він становитиме 6,7% порівняно з лютневим прогнозом у 5,3% і 6,3%, зафіксованими на 2023 рік.
Для порівняння, країни Європейського Союзу мають орієнтир утримувати дефіцит на рівні 3% або менше. За останні півстоліття середній показник у США становив 3,7%.
jump написав:Прогноз дефіциту бюджету США зріс до майже 2 трильйонів доларів - Bloomberg
Бюджетне управління Конгресу CША підвищило оцінку дефіциту бюджету на 27% до майже 2 трильйонів доларів, що б'є на сполох щодо безпрецедентної траєкторії федеральних запозичень.
Згідно з оновленими прогнозами, дефіцит досягне 1,92 трильйона доларів у 2024 році порівняно з 1,69 трильйона доларів у 2023 році.
Нова оцінка більш ніж на 400 мільярдів доларів перевищує прогноз Бюджетно-контрольного управління в лютому - частково відображаючи додаткові витрати, в тому числі допомогу Україні, прийняті з того часу, а також заходи адміністрації Байдена щодо полегшення умов студентських кредитів.
У своїх економічних прогнозах, що лежать в основі фіскального прогнозу, РБС тепер бачить швидше зростання і вищу інфляцію цього року. Федеральний резерв, як очікується, відкладе зниження процентних ставок до першого кварталу 2025 року, на відміну від середини 2024 року, яку РБС передбачав ще в лютому.
Як частка валового внутрішнього продукту, дефіцит США у 2024 фінансовому році, який триватиме до вересня, зростатиме, а не скорочуватиметься. За оцінками, він становитиме 6,7% порівняно з лютневим прогнозом у 5,3% і 6,3%, зафіксованими на 2023 рік.
Для порівняння, країни Європейського Союзу мають орієнтир утримувати дефіцит на рівні 3% або менше. За останні півстоліття середній показник у США становив 3,7%.
1,69 * 1.03 (інфляція) * 1.03 (ріст ВВП ) = 1.793 тобто реально дефіцит бюджету виріс всього на 127 млр. USD. або на 7.5% відносно попереднього
Можливо і забагато, але не смертально. Трамп прийде - борг в порядок приведе.
Василь-Рівне написав:Президент підписав проєкти законів №10168-2 та №10169-2, якими вдосконалюється здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram. «Законами пропонується запровадити механізми, які мінімізують можливості для зловживань під час експорту аграрної продукції, що забезпечить більші валютні надходження до держави та позитивно впливатиме на стабільність національної валюти», — пояснив він. Гетманцев запевнив, що незабаром всі схеми з «чорним» зерном відійдуть у небуття. «Дуже не раджу на цьому зламі митникам, правоохоронцям і «бізнесменам» застрибнути в останній вагон потягу, намагаючись вивезти «чорне» зерно. Ми слідкуємо. Будуть наслідки», — підсумував він.
P.S. А суми там ох ох ох ну дууууууже немаленьки
что такое "чёрное зерно"? У нас сейчас, когда разница между ценой зерна с поля и на бирже в Стамбуле раз в пять, есть вывозная пошлина на него??? С которой эти дегенераты барабаны в бомбоубежища под радой закупают?
це зерно, яке купили за кеш...
а є конкретні цифри ціни на зерно? бо заявлена різниця в 5 разів викликає сумнів, м'яко кажучи. про мито нічого не чув
Шаман - я образно сравнил мировую цену примерно 250 и закупочную у нас в период полной блокады Одессы 50(???) за тонну, сейчас не в курсе реальных цен. А зерно за кэш плохо тем, что с него родина налоги на новые дороги Славянск-Волноваха и Купянск-Волчанск не поимеет и яиц по 20 Боба с Доллярчиком не увидят? В части дохода с вала вроде выращивание большинства зерновых сейчас убыточно с этими ценами на топливо, можно наверно ещё и субсидию при обладании рычагами влияния на власть поиметь. Покойный Вадатурский наверняка бы мог так понажимать на слуг и служанок, да и наши "сироты с подднепровщины" на свежих 300тых крузаках тоже думаю могут
flyman написав:Можливо і забагато, але не смертально. Трамп прийде - борг в порядок приведе.
За щоку візьме.
Він виборцям обіцяв прості рішення. Він не міг вийти - треба підвищити податки в 1,5 рази. Або скасувати всім нужденним безкоштовне медичне страхування. А зараз ситуація геть проста. Погашаються старі борги під 2%, а для їх погашення беруться нові під 5%. В середньому на 10 років. Тобто в кращому випадку вплив поточних високих ставок скінчиться десь у 2035 році)))).
Востаннє редагувалось Denik в Сер 19 чер, 2024 21:30, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:Шаман - я образно сравнил мировую цену примерно 250 и закупочную у нас в период полной блокады Одессы 50(???) за тонну, сейчас не в курсе реальных цен. А зерно за кэш плохо тем, что с него родина налоги на новые дороги Славянск-Волноваха и Купянск-Волчанск не поимеет и яиц по 20 Боба с Доллярчиком не увидят? В части дохода с вала вроде выращивание большинства зерновых сейчас убыточно с этими ценами на топливо, можно наверно ещё и субсидию при обладании рычагами влияния на власть поиметь.
Сибарит написав:И все это - очень маленький фрагмент круга задач, решаемых НБУ. Как ни прискорбно для нас, но наш пассивный заработок далеко не в приоритете. Но нам вообще грех жаловаться, Я плохо понимаю, почему во время такой войны мы так хорошо живём.