Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 чер, 2024 15:56
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Євросоюз продовжив ще на рік «транспортний безвіз» для України
Додано: Чет 20 чер, 2024 20:22
Смак у місцевого виборця є досить примітивним, 2+2 не завжди дає потрібне, за відсутності критичного мислення.
Рівень гречки і пост холодильниковий синдром дає досі досить примітивні результати соціологічних опитувань щодо виконання передвиборних обіцянок, які і проконтролювати через відсутність реєстрації таких, Хомо Не Сапієнс немає ніякої можливості.
Та й він вищий за це. Досить гарного медіа контенту чи серіалу і життя налагодилося. Не плутати з намистами та дзеркальцями – це вже речове.
Закрили на клямку, анулювали право на життя, яке апріорі не непорушно проти будь-яких законів і постанов - у відповідь, ораторствуючи про політику НБУ щодо курсу валюти, і закони ринку, готові відкашлювати навіть мільйон у незрозуміле підприємство, ну, щоб господар послабив трохи повідець, при відсутності якогось осмислення, що це зашморг. Рівень ідіотизму зашкалює.
Додано: Чет 20 чер, 2024 20:43
здається, курс $ розверається і це вже на тривалий час.
Тримайте кулаки, щоб не наврочити
Додано: Чет 20 чер, 2024 20:51
Додано: Чет 20 чер, 2024 21:01
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