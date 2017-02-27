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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11492114931149411495

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 77
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
14
40,50-41,00
22%
17
41,00-41,50
16%
12
41,50-42,00
16%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
5%
4
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:56

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:22

  asti написав:
  flyman написав: Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎

Смак у місцевого виборця є досить примітивним, 2+2 не завжди дає потрібне, за відсутності критичного мислення.
Рівень гречки і пост холодильниковий синдром дає досі досить примітивні результати соціологічних опитувань щодо виконання передвиборних обіцянок, які і проконтролювати через відсутність реєстрації таких, Хомо Не Сапієнс немає ніякої можливості.
Та й він вищий за це. Досить гарного медіа контенту чи серіалу і життя налагодилося. Не плутати з намистами та дзеркальцями – це вже речове.
Закрили на клямку, анулювали право на життя, яке апріорі не непорушно проти будь-яких законів і постанов - у відповідь, ораторствуючи про політику НБУ щодо курсу валюти, і закони ринку, готові відкашлювати навіть мільйон у незрозуміле підприємство, ну, щоб господар послабив трохи повідець, при відсутності якогось осмислення, що це зашморг. Рівень ідіотизму зашкалює.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:43

здається, курс $ розверається і це вже на тривалий час.
Тримайте кулаки, щоб не наврочити
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:51

  Yuri_61 написав:здається, курс $ розверається і це вже на тривалий час.
Тримайте кулаки, щоб не наврочити

Лише до понеділка
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:01

  Yuri_61 написав:здається, курс $ розверається і це вже на тривалий час.
Тримайте кулаки, щоб не наврочити

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Прораб
 
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