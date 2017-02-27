flyman написав: Пропоную автоматичне економічне бронювання військовозобов"язаного при наявності у на його рахунку ОВДП на номінал від 400К грн.
Я тільки за, обома руками! Я навіть на мільйон згоден, аби ще таким чином можна було і "відбілити" ці кошти щоби ніякі Авалі з Пумбами не дойобувались то ващще класно було б!! 😎😎😎
Смак у місцевого виборця є досить примітивним, 2+2 не завжди дає потрібне, за відсутності критичного мислення. Рівень гречки і пост холодильниковий синдром дає досі досить примітивні результати соціологічних опитувань щодо виконання передвиборних обіцянок, які і проконтролювати через відсутність реєстрації таких, Хомо Не Сапієнс немає ніякої можливості. Та й він вищий за це. Досить гарного медіа контенту чи серіалу і життя налагодилося. Не плутати з намистами та дзеркальцями – це вже речове. Закрили на клямку, анулювали право на життя, яке апріорі не непорушно проти будь-яких законів і постанов - у відповідь, ораторствуючи про політику НБУ щодо курсу валюти, і закони ринку, готові відкашлювати навіть мільйон у незрозуміле підприємство, ну, щоб господар послабив трохи повідець, при відсутності якогось осмислення, що це зашморг. Рівень ідіотизму зашкалює.