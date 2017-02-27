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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11493114941149511496

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 77
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
18%
14
40,50-41,00
22%
17
41,00-41,50
16%
12
41,50-42,00
16%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
5%
4
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:12

Банк Англії на червневому засіданні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 5,25%, як і очікувалося, при цьому два члени правління виступали за її зниження до 5%.

Крім того, деякі політики зазначили, що рішення не знижувати ставку було «дуже збалансованим». Останні економічні показники свідчать, що інфляція повернулася до цільового рівня у 2% завдяки помірним інфляційним очікуванням і зниженню цін на енергоносії, якщо порівнювати з минулим роком.

Зростання ВВП перевищило очікування, але фундаментальні економічні дослідження вказують на повільніші темпи. КМП визнав послаблення ринку праці, незважаючи на жорсткі історичні стандарти, і налаштований продовжувати обмежувальну монетарну політику, доки інфляційні ризики не знизяться до стійкого рівня.

Вони залишаються пильними щодо стійкого інфляційного тиску і коригуватимуть політику при потребі на основі майбутніх економічних даних і прогнозів.
Trading Economics
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:37

  Василь-Рівне написав:
  Victor8 написав:А почему только до понедельника?

А це приблизно так як в анекдоті: Летять два з половиною крокодила. Летять день, летять два, а на третій половинка крокодила питає: "Орли, а куди ми летимо?"
твій крокодил вже сьогодні знову вгору
sens
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