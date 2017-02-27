Банк Англії на червневому засіданні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 5,25%, як і очікувалося, при цьому два члени правління виступали за її зниження до 5%.
Крім того, деякі політики зазначили, що рішення не знижувати ставку було «дуже збалансованим». Останні економічні показники свідчать, що інфляція повернулася до цільового рівня у 2% завдяки помірним інфляційним очікуванням і зниженню цін на енергоносії, якщо порівнювати з минулим роком.
Зростання ВВП перевищило очікування, але фундаментальні економічні дослідження вказують на повільніші темпи. КМП визнав послаблення ринку праці, незважаючи на жорсткі історичні стандарти, і налаштований продовжувати обмежувальну монетарну політику, доки інфляційні ризики не знизяться до стійкого рівня.
Вони залишаються пильними щодо стійкого інфляційного тиску і коригуватимуть політику при потребі на основі майбутніх економічних даних і прогнозів.
Trading Economics