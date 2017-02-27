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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:12
Банк Англії на червневому засіданні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 5,25%, як і очікувалося, при цьому два члени правління виступали за її зниження до 5%.
Крім того, деякі політики зазначили, що рішення не знижувати ставку було «дуже збалансованим». Останні економічні показники свідчать, що інфляція повернулася до цільового рівня у 2% завдяки помірним інфляційним очікуванням і зниженню цін на енергоносії, якщо порівнювати з минулим роком.
Зростання ВВП перевищило очікування, але фундаментальні економічні дослідження вказують на повільніші темпи. КМП визнав послаблення ринку праці, незважаючи на жорсткі історичні стандарти, і налаштований продовжувати обмежувальну монетарну політику, доки інфляційні ризики не знизяться до стійкого рівня.
Вони залишаються пильними щодо стійкого інфляційного тиску і коригуватимуть політику при потребі на основі майбутніх економічних даних і прогнозів.
Trading Economics
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:37
Василь-Рівне написав: Victor8 написав:
А почему только до понедельника?
А це приблизно так як в анекдоті: Летять два з половиною крокодила. Летять день, летять два, а на третій половинка крокодила питає: "Орли, а куди ми летимо?"
твій крокодил вже сьогодні знову вгору
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:29
jump написав:
Банк Англії на червневому засіданні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 5,25%, як і очікувалося, при цьому два члени правління виступали за її зниження до 5%.
Крім того, деякі політики зазначили, що рішення не знижувати ставку було «дуже збалансованим»
Пишний: "Сла-ба-ки! Не те що ми!"
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:37
flysoulfly написав:
Пишний: "Сла-ба-ки! Не те що ми!"
Пышный уже снизил ставку ниже 5,25%?
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Додано: Суб 22 чер, 2024 12:46
Україна наступного тижня отримає €1,9 млрд у рамках Ukraine Facility – єврокомісар
ЄС виділить Україні €1,9 млрд у рамках Ukraine Facility вже наступного тижня. Як пише «Інтерфакс-Україна», про це у п'ятницю, 21 червня, в Люксембурзі на пресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань повідомив віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.
Домбровскіс нагадав, що у рамках Конференції з відновлення України в Берліні було підписано «гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС» на суму €1,4 млрд.
«Одразу після цієї пресконференції разом із Європейським інвестиційним фондом ми запустимо пілотний механізм у рамках Invest EU, щоб дозволити експортно-кредитним агентствам підтримувати малий і середній бізнес у торгівлі з Україною», – сказав він.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 22 чер, 2024 13:20
Василь-Рівне так це ще віддають борги за травневий транш. А де червневий?
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 22 чер, 2024 19:23
Дюрі-бачі Тобто нам всі винні і ми маємо зараз бикувати і вимагати? Я правильно Вас зрозумів?
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 22 чер, 2024 19:50
Василь-Рівне написав:
Дюрі-бачі Тобто нам всі винні і ми маємо зараз бикувати і вимагати? Я правильно Вас зрозумів?
Ну можливо і не бикувати, але постійно нити і нагадувати про своє по праву.
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Додано: Суб 22 чер, 2024 21:17
Василь-Рівне написав:Дюрі-бачі
Тобто нам всі винні і ми маємо зараз бикувати і вимагати? Я правильно Вас зрозумів?
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Додано: Нед 23 чер, 2024 19:58
Дюрі-бачі написав:
але постійно нити і нагадувати про своє по праву.
Дембель!
Де дембель?))
Де свобода слова і ВІЛЬНОГО пересування по конституції?
Що то за таке обмеження прав людини?
Що то за сучасне рабство?
Що за нах?
п.с.
І по темі))
Що там - нижче 40
цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
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