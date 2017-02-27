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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11494114951149611497>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 79
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
23%
18
41,00-41,50
15%
12
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
5%
4
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:12

Банк Англії на червневому засіданні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 5,25%, як і очікувалося, при цьому два члени правління виступали за її зниження до 5%.

Крім того, деякі політики зазначили, що рішення не знижувати ставку було «дуже збалансованим». Останні економічні показники свідчать, що інфляція повернулася до цільового рівня у 2% завдяки помірним інфляційним очікуванням і зниженню цін на енергоносії, якщо порівнювати з минулим роком.

Зростання ВВП перевищило очікування, але фундаментальні економічні дослідження вказують на повільніші темпи. КМП визнав послаблення ринку праці, незважаючи на жорсткі історичні стандарти, і налаштований продовжувати обмежувальну монетарну політику, доки інфляційні ризики не знизяться до стійкого рівня.

Вони залишаються пильними щодо стійкого інфляційного тиску і коригуватимуть політику при потребі на основі майбутніх економічних даних і прогнозів.
Trading Economics
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:37

  Василь-Рівне написав:
  Victor8 написав:А почему только до понедельника?

А це приблизно так як в анекдоті: Летять два з половиною крокодила. Летять день, летять два, а на третій половинка крокодила питає: "Орли, а куди ми летимо?"
твій крокодил вже сьогодні знову вгору
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:29

  jump написав:Банк Англії на червневому засіданні вирішив зберегти облікову ставку на рівні 5,25%, як і очікувалося, при цьому два члени правління виступали за її зниження до 5%.

Крім того, деякі політики зазначили, що рішення не знижувати ставку було «дуже збалансованим»

Пишний: "Сла-ба-ки! Не те що ми!"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:37

  flysoulfly написав:Пишний: "Сла-ба-ки! Не те що ми!"

Пышный уже снизил ставку ниже 5,25%?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 12:46

Україна наступного тижня отримає €1,9 млрд у рамках Ukraine

Україна наступного тижня отримає €1,9 млрд у рамках Ukraine Facility – єврокомісар
ЄС виділить Україні €1,9 млрд у рамках Ukraine Facility вже наступного тижня. Як пише «Інтерфакс-Україна», про це у п'ятницю, 21 червня, в Люксембурзі на пресконференції після засідання Ради ЄС з економічних питань повідомив віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.
Домбровскіс нагадав, що у рамках Конференції з відновлення України в Берліні було підписано «гарантійну угоду з міжнародними фінансовими інститутами та банками розвитку країн-членів ЄС» на суму €1,4 млрд.

«Одразу після цієї пресконференції разом із Європейським інвестиційним фондом ми запустимо пілотний механізм у рамках Invest EU, щоб дозволити експортно-кредитним агентствам підтримувати малий і середній бізнес у торгівлі з Україною», – сказав він.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 13:20

Василь-Рівне так це ще віддають борги за травневий транш. А де червневий?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 19:23

Дюрі-бачі Тобто нам всі винні і ми маємо зараз бикувати і вимагати? Я правильно Вас зрозумів?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 19:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Дюрі-бачі Тобто нам всі винні і ми маємо зараз бикувати і вимагати? Я правильно Вас зрозумів?

Ну можливо і не бикувати, але постійно нити і нагадувати про своє по праву.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2024 21:17

  Василь-Рівне написав:Дюрі-бачі Тобто нам всі винні і ми маємо зараз бикувати і вимагати? Я правильно Вас зрозумів?


зібралися геостратеги :mrgreen:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:58

Вільний народе - вільної країни!©))

  Дюрі-бачі написав:але постійно нити і нагадувати про своє по праву.
Дембель!
Де дембель?))

Де свобода слова і ВІЛЬНОГО пересування по конституції?

Що то за таке обмеження прав людини?
Що то за сучасне рабство?

Що за нах? :mrgreen:

п.с.
І по темі))
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити? :D
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