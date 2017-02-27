|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 чер, 2024 20:33
Дембель!
Де дембель?))
на гражданці зараз з роботою повний абзац. Якщо знайдеш її з великими зусиллями, то мінімалка, або важка фізична праця.
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2796
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 чер, 2024 20:38
Yuri_61 написав:
ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
В эти четыре штуки F-16 у многих такие сподивання, как в 2000г. была эпопея с одной подв. дизельной лодкой Запорожье. Тогда она вышла в море и все СМИ писали про сильный флот Украины. Правда на второй раз она заглохла в море и тянули обратно на буксире. Так не разу и не погружалась.))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8054
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 чер, 2024 20:49
Успіх
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
По 37.5 (а може і 37.2). Просто до кінця літа треба ждати. Неначасі ще.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12527
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 2244 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 23 чер, 2024 20:54
Успіх написав:
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
Уже многие перешли к оплате налом в у.е. как в 90е. Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит. Все начинает работать в кэше
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 8054
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 23 чер, 2024 21:05
Игорь Алексеевич написав:
к оплате налом в у.е. как в 90е.
Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит
А валюту рисует, что курс стал не интересен?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12527
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 2244 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34308
|36966263
|
Нед 23 чер, 2024 17:55
Rack
|
|1965
|13260126
|
|
|7978
|23198629
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|