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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11494114951149611497

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 79
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
23%
18
41,00-41,50
15%
12
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
5%
4
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дембель!
Де дембель?))
на гражданці зараз з роботою повний абзац. Якщо знайдеш її з великими зусиллями, то мінімалка, або важка фізична праця.
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?

ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
В эти четыре штуки F-16 у многих такие сподивання, как в 2000г. была эпопея с одной подв. дизельной лодкой Запорожье. Тогда она вышла в море и все СМИ писали про сильный флот Украины. Правда на второй раз она заглохла в море и тянули обратно на буксире. Так не разу и не погружалась.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:49

Успіх

Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити? :D


По 37.5 (а може і 37.2). Просто до кінця літа треба ждати. Неначасі ще.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
Уже многие перешли к оплате налом в у.е. как в 90е. Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит. Все начинает работать в кэше :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:05

  Игорь Алексеевич написав: к оплате налом в у.е. как в 90е.

Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит


А валюту рисует, что курс стал не интересен? :lol:
Hotab
 
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