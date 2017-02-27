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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 79
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
23%
18
41,00-41,50
15%
12
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
5%
4
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дембель!
Де дембель?))
на гражданці зараз з роботою повний абзац. Якщо знайдеш її з великими зусиллями, то мінімалка, або важка фізична праця.
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?

ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
В эти четыре штуки F-16 у многих такие сподивання, как в 2000г. была эпопея с одной подв. дизельной лодкой Запорожье. Тогда она вышла в море и все СМИ писали про сильный флот Украины. Правда на второй раз она заглохла в море и тянули обратно на буксире. Так не разу и не погружалась.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:49

Успіх

Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити? :D


По 37.5 (а може і 37.2). Просто до кінця літа треба ждати. Неначасі ще.
Муха ставив діагноз «діслексія» всім хто в травні питав за обіцяні 37.5 . Ось що роблять з людьми копита застряглі в ОВДП.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
Уже многие перешли к оплате налом в у.е. как в 90е. Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит. Все начинает работать в кэше :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:05

  Игорь Алексеевич написав: к оплате налом в у.е. как в 90е.

Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит


А валюту рисует, что курс стал не интересен? :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:24

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
Уже многие перешли к оплате налом в у.е. как в 90е. Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит. Все начинает работать в кэше :P
такие цитаты говорят о многом.... о величине бизнеса(скорее всего базарный) и о окружении.
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:41

Цього року дадуть 4шт ф-16, чи аж цілих 7шт?))

  Yuri_61 написав:на гражданці зараз з роботою повний абзац. Якщо знайдеш її з великими зусиллями, то мінімалка, або важка фізична праця.
Якось НЕ логічно - чоловіків повисмикували до лав ЗСУ, нема кому в тилу працювати... - а Ви пишете, що з роботою "повний абзац", або "мінімалка"?
Як так?©
  Yuri_61 написав:ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
Аааа, ясненько/понятненько))
Як тільки доп'ємо каву в Криму, так зразу і...))

Як казав Чаплига - "ну передадуть декілька штук ф-16 "для галочки" і що? Якщо для "перелому" потрібно більше 100шт!"
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asin написав:такие цитаты говорят о многом.... о величине бизнеса(скорее всего базарный) и о окружении.
Такие цифры говорят, что у кого есть мозги, то перешёл работать в валюту. А кто без мозгов, то всё ещё у.е. в банке, который потом посылает дураков на... небо за звёздочкой))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:50

  Игорь Алексеевич написав:
  asin написав:такие цитаты говорят о многом.... о величине бизнеса(скорее всего базарный) и о окружении.
Такие цифры говорят, что у кого есть мозги, то перешёл работать в валюту. )

Твой вечер, когда ты просто стал работать в валюте.

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Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:50

  Успіх написав:...
п.с.
І по темі))
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити? :D

можливо щось в серпні. а потім вже ніт...
Shaman
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