Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 чер, 2024 20:33
Дембель!
Де дембель?))
на гражданці зараз з роботою повний абзац. Якщо знайдеш її з великими зусиллями, то мінімалка, або важка фізична праця.
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
Yuri_61
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:38
Yuri_61 написав:
ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
В эти четыре штуки F-16 у многих такие сподивання, как в 2000г. была эпопея с одной подв. дизельной лодкой Запорожье. Тогда она вышла в море и все СМИ писали про сильный флот Украины. Правда на второй раз она заглохла в море и тянули обратно на буксире. Так не разу и не погружалась.))
Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:49
Успіх
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
По 37.5 (а може і 37.2). Просто до кінця літа треба ждати. Неначасі ще.
Муха ставив діагноз «діслексія» всім хто в травні питав за обіцяні 37.5 . Ось що роблять з людьми копита застряглі в ОВДП.
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Hotab
в Нед 23 чер, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:54
Успіх написав:
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
Уже многие перешли к оплате налом в у.е. как в 90е. Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит. Все начинает работать в кэше
Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 23 чер, 2024 21:05
Игорь Алексеевич написав:
к оплате налом в у.е. как в 90е.
Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит
А валюту рисует, что курс стал не интересен?
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Додано: Нед 23 чер, 2024 21:24
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Що там - нижче 40 цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
Уже многие перешли к оплате налом в у.е. как в 90е. Поэтому на курсы и грн. уже мало кто смотрит. Все начинает работать в кэше
такие цитаты говорят о многом.... о величине бизнеса(скорее всего базарный) и о окружении.
asin
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Додано: Нед 23 чер, 2024 21:41
Yuri_61 написав:
на гражданці зараз з роботою повний абзац. Якщо знайдеш її з великими зусиллями, то мінімалка, або важка фізична праця.
Якось НЕ логічно - чоловіків повисмикували до лав ЗСУ, нема кому в тилу працювати... - а Ви пишете, що з роботою "повний абзац", або "мінімалка"?
Як так?©
Yuri_61 написав:
ниже 40 обов`язково буде, як тільки F16 перекриють небо над Україною
Аааа, ясненько/понятненько))
Як тільки доп'ємо каву в Криму, так зразу і...))
Як казав Чаплига - "ну передадуть декілька штук ф-16 "для галочки" і що? Якщо для "перелому" потрібно більше 100шт!"
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Додано: Нед 23 чер, 2024 21:42
asin написав:
такие цитаты говорят о многом.... о величине бизнеса(скорее всего базарный) и о окружении.
Такие цифры говорят, что у кого есть мозги, то перешёл работать в валюту. А кто без мозгов, то всё ещё у.е. в банке, который потом посылает дураков на... небо за звёздочкой))
Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 23 чер, 2024 21:50
Игорь Алексеевич написав: asin написав:
такие цитаты говорят о многом.... о величине бизнеса(скорее всего базарный) и о окружении.
Такие цифры говорят, что у кого есть мозги, то перешёл работать в валюту. )
Твой вечер, когда ты просто стал работать в валюте.
Востаннє редагувалось
Hotab
в Нед 23 чер, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 21:50
Успіх написав:
...
п.с.
І по темі))
Що там -
нижче 40
цього року (чи хоч колись) можна буде долярчики купити?
можливо щось в серпні. а потім вже ніт...
Shaman
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