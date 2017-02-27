Успіх написав:Якось НЕ логічно - чоловіків повисмикували до лав ЗСУ, нема кому в тилу працювати... - а Ви пишете, що з роботою "повний абзац", або "мінімалка"?
Работа есть. Просто многие привыкли работать па папу с 7 утра до 7 утра и ждать похлёбку строго по графику. А ума не хватает за пять мин. зарег. СПД и работать на себя, даже лёжа на диване)) Иногда пишут, что денег у людей нет, все сидят дома. Полный бред. Народ приходит в офис с сумками бабосов и хотят... хотят...
а взагалі динаміка курсу ще досить спокійна для показників продажу валюти. бо й
й дефіцит клієнтських операцій 80 млн дол в день в червні проти 30 млн в травні. й як наслідок середній рівень щоденних інтервенцій НБУ десь на рівні 150 млн дол в червні проти 100 млн дол в травні. тобто червень теж вийдемо на 3 ярди інтервенцій за місяць, що як на мене, забагато.
напевне НБУ, як й я чекає на збільшення надходження валюти, раз тримає курс, бо відповідно до дефіциту валюти 41 дуже вимальовується...