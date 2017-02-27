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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11495114961149711498

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 79
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
23%
18
41,00-41,50
15%
12
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
5%
4
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Якось НЕ логічно - чоловіків повисмикували до лав ЗСУ, нема кому в тилу працювати... - а Ви пишете, що з роботою "повний абзац", або "мінімалка"?
Работа есть. Просто многие привыкли работать па папу с 7 утра до 7 утра и ждать похлёбку строго по графику. А ума не хватает за пять мин. зарег. СПД и работать на себя, даже лёжа на диване))
Иногда пишут, что денег у людей нет, все сидят дома. Полный бред. Народ приходит в офис с сумками бабосов и хотят... хотят... :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:Твой вечер, когда ты просто стал работать в валюте.

А у этого кадра только и хватает ума выставлять картинки))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 22:05

Игорь Алексеевич


работать на себя, даже лёжа на диване))



Когда открыл СПД и сказал «со мной рассчет в валюте!!»

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 22:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а взагалі динаміка курсу ще досить спокійна для показників продажу валюти. бо й

й дефіцит клієнтських операцій 80 млн дол в день в червні проти 30 млн в травні. й як наслідок середній рівень щоденних інтервенцій НБУ десь на рівні 150 млн дол в червні проти 100 млн дол в травні. тобто червень теж вийдемо на 3 ярди інтервенцій за місяць, що як на мене, забагато.

напевне НБУ, як й я чекає на збільшення надходження валюти, раз тримає курс, бо відповідно до дефіциту валюти 41 дуже вимальовується...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 22:32

  Hotab написав:Игорь Алексеевич


работать на себя, даже лёжа на диване))



Когда открыл СПД и сказал «со мной рассчет в валюте!!»

Зображення

Приятно, что пенс научился выставлять на ветке картинки. :P
Хоть чему то научился..))
Игорь Алексеевич
 
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