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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2024 09:51
Я так думаю, чтобы хоть немного выровнять дисбаланс между экспортом и импортом//)
Додано: Пон 24 чер, 2024 09:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 24 чер, 2024 11:14
бо неринковий курс лише погіршує дисбаланс зовнішньої торгівлі. вирівнювання цього дефіциту - це дійсно справа часу, миттєво цього не буде, тому поточну девальвація просто необхідно проводити. або дограємося до чергового кратного девалу й такий подив "а кто это сделал?".
зверну увагу, що зараз в деякі місяці наш дефіцит не перекривається навіть зовнішньою допомогою. тому девал 1 гривня на квартал - це мінімум. щоб не було паніки а може й 2
Додано: Пон 24 чер, 2024 11:15
Додано: Пон 24 чер, 2024 11:25
Фактически эта неделя завершает июнь месяц. Фактор 20-го числа уже почти отработали.
Теоретически, может быть подъем курса доллара на этой неделе.
Додано: Пон 24 чер, 2024 11:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
МВФ як лікар, який всім дає одні й ті ж поради: "не паліть, займайтесь спортом".
Але в нас унікальна ситуація, в якій поради МВФ шкідливі:
1. Є зовнішня допомога
2. На рахунках сотні мільярдів "вільних" гривень. Якщо б НБУ тримав курс фіксованим, то зливав би значно менше, ніж коли в народу почнеться паніка і вони таки поміняють свої заощадження.
Його й так не уникнути після перемоги.
Додано: Пон 24 чер, 2024 11:32
Доброго ранку!
Все таки більша частина громадян живуть собі мирним життям, дуже не задоволені тим фактом, що мобілізація набирає оберти, щиро дивуються а чого забирають людей воювати?: що робітників не вистачає і приходиться йти на компроміси, брати людей з інвалідністю, так і хочеться заматюкатися, ти скажі дякую ЗСУ, що ти собі взагалі 2.5 роки на розслабоні, купив собі правильні доки і рубаєш бабло без напрягів, когось там забрали і прийшлось шукати нового робітника, але бізнес не зупинився, знайшовся новий робітник Не звертайте увагу на емоції, так трохи бісить "не розуміння" мажорів реалій війни(((
Так ось курс би вирівняв багато чого, тил трохи збіднів і імпорта споживали би менше, якби девальнули в бік 45 чи краще 50, але заради зарплат військових і виживання пенсіонерів треба тримати 41, ну на кінець року може бути 42-42.50, прогнозовано і не викликає відчуття занепокоєння.
По цифрам, погоджуюсь з Вами, щоб радикально обрубати імпорт, приблизно на 50-60%, треба курс мінімум 60, бо курс 45 грн за долар нічого не вирішить, навіть 50 теж скоротить інтервенції на 20-25% і не більше.
Тому треба працювати з західними партнерами і просити гроші, ось ті 50 ярдів до кінця року порішають всі наші проблеми на 2025-й рік.
Вірю ГУР, що велика війна осінню 2025-го зтухне, вже тоді, будуть зрозумілі реалії, на 2026-й рік нам теж щось підкинуть, а поки так, якщо є можливість тримати більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції, то треба його підтримувати, а не робити власноруч аварію 2014-2015-хх років.
По курсу, чогось мені здається, що мінімум квартал будемо крутитись біля 40.7, ось тут зрозуміла логіка НБУ, а на кінець року підемо десь на 42, може 42.5, зараз дії НБУ виглядають адекватними)))
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