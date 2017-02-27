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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11494114951149611497

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 80
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
3%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
23%
18
41,00-41,50
15%
12
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 09:51

Я так думаю, чтобы хоть немного выровнять дисбаланс между экспортом и импортом//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 09:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:зачем отказались от фиксации курса?
вимога МВФ, щоб давали допомогу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 11:14

  Сибарит написав:
  Shaman написав:а взагалі динаміка курсу ще досить спокійна для показників продажу валюти. бо й

й дефіцит клієнтських операцій 80 млн дол в день в червні проти 30 млн в травні. й як наслідок середній рівень щоденних інтервенцій НБУ десь на рівні 150 млн дол в червні проти 100 млн дол в травні. тобто червень теж вийдемо на 3 ярди інтервенцій за місяць, що як на мене, забагато.

напевне НБУ, як й я чекає на збільшення надходження валюти, раз тримає курс, бо відповідно до дефіциту валюти 41 дуже вимальовується...

Я не знаю, ожидает ли НБУ увеличения поступлений, но он наверняка понимает, что рост курса существенно потребность в интервенциях не уменьшит. Пару процентов дисбаланса курс может сам вылечить, но не больше. Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.
Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.

Если кто-то ещё помнит, Я всегда был сторонником свободного рынка, но сейчас я не понимаю, зачем отказались от фиксации курса?

бо неринковий курс лише погіршує дисбаланс зовнішньої торгівлі. вирівнювання цього дефіциту - це дійсно справа часу, миттєво цього не буде, тому поточну девальвація просто необхідно проводити. або дограємося до чергового кратного девалу й такий подив "а кто это сделал?".

зверну увагу, що зараз в деякі місяці наш дефіцит не перекривається навіть зовнішньою допомогою. тому девал 1 гривня на квартал - це мінімум. щоб не було паніки :) а може й 2 ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 11:15

  Дюрі-бачі написав:
  Сибарит написав:зачем отказались от фиксации курса?
вимога МВФ, щоб давали допомогу.

вимоги МВФ не просто так, вони мають обґрунтування.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 11:25

Фактически эта неделя завершает июнь месяц. Фактор 20-го числа уже почти отработали.
Теоретически, может быть подъем курса доллара на этой неделе.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 11:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:вимоги МВФ не просто так, вони мають обґрунтування.

МВФ як лікар, який всім дає одні й ті ж поради: "не паліть, займайтесь спортом".
Але в нас унікальна ситуація, в якій поради МВФ шкідливі:
1. Є зовнішня допомога
2. На рахунках сотні мільярдів "вільних" гривень. Якщо б НБУ тримав курс фіксованим, то зливав би значно менше, ніж коли в народу почнеться паніка і вони таки поміняють свої заощадження.
  Shaman написав:дограємося до чергового кратного девалу

Його й так не уникнути після перемоги.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 11:32

  Сибарит написав: Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.
Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.

Доброго ранку!

Все таки більша частина громадян живуть собі мирним життям, дуже не задоволені тим фактом, що мобілізація набирає оберти, щиро дивуються а чого забирають людей воювати?: що робітників не вистачає і приходиться йти на компроміси, брати людей з інвалідністю, так і хочеться заматюкатися, ти скажі дякую ЗСУ, що ти собі взагалі 2.5 роки на розслабоні, купив собі правильні доки і рубаєш бабло без напрягів, когось там забрали і прийшлось шукати нового робітника, але бізнес не зупинився, знайшовся новий робітник :evil: Не звертайте увагу на емоції, так трохи бісить "не розуміння" мажорів реалій війни(((

Так ось курс би вирівняв багато чого, тил трохи збіднів і імпорта споживали би менше, якби девальнули в бік 45 чи краще 50, але заради зарплат військових і виживання пенсіонерів треба тримати 41, ну на кінець року може бути 42-42.50, прогнозовано і не викликає відчуття занепокоєння.
По цифрам, погоджуюсь з Вами, щоб радикально обрубати імпорт, приблизно на 50-60%, треба курс мінімум 60, бо курс 45 грн за долар нічого не вирішить, навіть 50 теж скоротить інтервенції на 20-25% і не більше.
Тому треба працювати з західними партнерами і просити гроші, ось ті 50 ярдів до кінця року порішають всі наші проблеми на 2025-й рік.
Вірю ГУР, що велика війна осінню 2025-го зтухне, вже тоді, будуть зрозумілі реалії, на 2026-й рік нам теж щось підкинуть, а поки так, якщо є можливість тримати більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції, то треба його підтримувати, а не робити власноруч аварію 2014-2015-хх років.
По курсу, чогось мені здається, що мінімум квартал будемо крутитись біля 40.7, ось тут зрозуміла логіка НБУ, а на кінець року підемо десь на 42, може 42.5, зараз дії НБУ виглядають адекватними)))
somilitark
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