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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2024 09:51
Я так думаю, чтобы хоть немного выровнять дисбаланс между экспортом и импортом//)
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Додано: Пон 24 чер, 2024 09:54
Сибарит написав:
зачем отказались от фиксации курса?
вимога МВФ, щоб давали допомогу.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 24 чер, 2024 11:14
Сибарит написав: Shaman написав:
а взагалі динаміка курсу ще досить спокійна для показників продажу валюти. бо й
й дефіцит клієнтських операцій 80 млн дол в день в червні проти 30 млн в травні. й як наслідок середній рівень щоденних інтервенцій НБУ десь на рівні 150 млн дол в червні проти 100 млн дол в травні. тобто червень теж вийдемо на 3 ярди інтервенцій за місяць, що як на мене, забагато.
напевне НБУ, як й я чекає на збільшення надходження валюти, раз тримає курс, бо відповідно до дефіциту валюти 41 дуже вимальовується...
Я не знаю, ожидает ли НБУ увеличения поступлений, но он наверняка понимает, что рост курса существенно потребность в интервенциях не уменьшит. Пару процентов дисбаланса курс может сам вылечить, но не больше. Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.
Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.
Если кто-то ещё помнит, Я всегда был сторонником свободного рынка, но сейчас я не понимаю, зачем отказались от фиксации курса
?
бо неринковий курс лише погіршує дисбаланс зовнішньої торгівлі. вирівнювання цього дефіциту - це дійсно справа часу, миттєво цього не буде, тому поточну девальвація просто необхідно
проводити. або дограємося до чергового кратного девалу й такий подив "а кто это сделал?".
зверну увагу, що зараз в деякі місяці наш дефіцит не перекривається навіть зовнішньою допомогою. тому девал 1 гривня на квартал - це мінімум. щоб не було паніки
а може й 2
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Shaman
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Додано: Пон 24 чер, 2024 11:15
Дюрі-бачі написав: Сибарит написав:
зачем отказались от фиксации курса?
вимога МВФ, щоб давали допомогу.
вимоги МВФ не просто так, вони мають обґрунтування.
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Shaman
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Додано: Пон 24 чер, 2024 11:25
Фактически эта неделя завершает июнь месяц. Фактор 20-го числа уже почти отработали.
Теоретически, может быть подъем курса доллара на этой неделе.
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Victor8
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Додано: Пон 24 чер, 2024 11:29
Shaman написав:
вимоги МВФ не просто так, вони мають обґрунтування.
МВФ як лікар, який всім дає одні й ті ж поради: "не паліть, займайтесь спортом".
Але в нас унікальна ситуація, в якій поради МВФ шкідливі:
1. Є зовнішня допомога
2. На рахунках сотні мільярдів "вільних" гривень. Якщо б НБУ тримав курс фіксованим, то зливав би значно менше, ніж коли в народу почнеться паніка і вони таки поміняють свої заощадження.
Shaman написав:
дограємося до чергового кратного девалу
Його й так не уникнути після перемоги.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 24 чер, 2024 11:32
Сибарит написав:
Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.
Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.
Доброго ранку!
Все таки більша частина громадян живуть собі мирним життям, дуже не задоволені тим фактом, що мобілізація набирає оберти, щиро дивуються а чого забирають людей воювати?: що робітників не вистачає і приходиться йти на компроміси, брати людей з інвалідністю, так і хочеться заматюкатися, ти скажі дякую ЗСУ, що ти собі взагалі 2.5 роки на розслабоні, купив собі правильні доки і рубаєш бабло без напрягів, когось там забрали і прийшлось шукати нового робітника, але бізнес не зупинився, знайшовся новий робітник
Не звертайте увагу на емоції, так трохи бісить "не розуміння" мажорів реалій війни(((
Так ось курс би вирівняв багато чого, тил трохи збіднів і імпорта споживали би менше, якби девальнули в бік 45 чи краще 50, але заради зарплат військових і виживання пенсіонерів треба тримати 41, ну на кінець року може бути 42-42.50, прогнозовано і не викликає відчуття занепокоєння.
По цифрам, погоджуюсь з Вами, щоб радикально обрубати імпорт, приблизно на 50-60%, треба курс мінімум 60, бо курс 45 грн за долар нічого не вирішить, навіть 50 теж скоротить інтервенції на 20-25% і не більше.
Тому треба працювати з західними партнерами і просити гроші, ось ті 50 ярдів до кінця року порішають всі наші проблеми на 2025-й рік.
Вірю ГУР, що велика війна осінню 2025-го зтухне, вже тоді, будуть зрозумілі реалії, на 2026-й рік нам теж щось підкинуть, а поки так, якщо є можливість тримати більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції, то треба його підтримувати, а не робити власноруч аварію 2014-2015-хх років.
По курсу, чогось мені здається, що мінімум квартал будемо крутитись біля 40.7, ось тут зрозуміла логіка НБУ, а на кінець року підемо десь на 42, може 42.5, зараз дії НБУ виглядають адекватними)))
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somilitark
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Додано: Пон 24 чер, 2024 12:38
Victor8 написав:
Фактически эта неделя завершает июнь месяц. Фактор 20-го числа уже почти отработали.
Теоретически, может быть подъем курса доллара на этой неделе.
а що в нас 20 числа стається?
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Shaman
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Додано: Пон 24 чер, 2024 12:41
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
вимоги МВФ не просто так, вони мають обґрунтування.
МВФ як лікар, який всім дає одні й ті ж поради: "не паліть, займайтесь спортом".
Але в нас унікальна ситуація, в якій поради МВФ шкідливі:
1. Є зовнішня допомога
2. На рахунках сотні мільярдів "вільних" гривень. Якщо б НБУ тримав курс фіксованим, то зливав би значно менше, ніж коли в народу почнеться паніка і вони таки поміняють свої заощадження.
Shaman написав:
дограємося до чергового кратного девалу
Його й так не уникнути після перемоги.
це дуже спрощений підхід до розбору ситуації. тому оці висновки "шкідливі" та інше - некоректні. кожну ситуацію треба розглядати детально, й не в форматі повідомлень.
тут часто згадують 2014-15 роки, й ніхто не задає питання - а який внесок в такий кратний девал внесло те, що з 2010 року штучно стримували курс долара?..
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Shaman
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:02
somilitark написав: Сибарит написав:
Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.
Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.
Доброго ранку!
Все таки більша частина громадян живуть собі мирним життям, дуже не задоволені тим фактом, що мобілізація набирає оберти, щиро дивуються а чого забирають людей воювати?: що робітників не вистачає і приходиться йти на компроміси, брати людей з інвалідністю, так і хочеться заматюкатися, ти скажі дякую ЗСУ, що ти собі взагалі 2.5 роки на розслабоні, купив собі правильні доки і рубаєш бабло без напрягів, когось там забрали і прийшлось шукати нового робітника, але бізнес не зупинився, знайшовся новий робітник
Не звертайте увагу на емоції, так трохи бісить "не розуміння" мажорів реалій війни
(((
Так ось курс би вирівняв багато чого, тил трохи збіднів і імпорта споживали би менше, якби девальнули в бік 45 чи краще 50, але заради зарплат військових і виживання пенсіонерів треба тримати 41, ну на кінець року може бути 42-42.50, прогнозовано і не викликає відчуття занепокоєння.
По цифрам, погоджуюсь з Вами, щоб радикально обрубати імпорт, приблизно на 50-60%, треба курс мінімум 60, бо курс 45 грн за долар нічого не вирішить, навіть 50 теж скоротить інтервенції на 20-25% і не більше.
Тому треба працювати з західними партнерами і просити гроші, ось ті 50 ярдів до кінця року порішають всі наші проблеми на 2025-й рік.
Вірю ГУР, що велика війна осінню 2025-го зтухне, вже тоді, будуть зрозумілі реалії, на 2026-й рік нам теж щось підкинуть, а поки так, якщо є можливість тримати більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції
, то треба його підтримувати, а не робити власноруч аварію 2014-2015-хх років.
По курсу, чогось мені здається, що мінімум квартал будемо крутитись біля 40.7, ось тут зрозуміла логіка НБУ, а на кінець року підемо десь на 42, може 42.5, зараз дії НБУ виглядають адекватними)))
тримаємо "більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції", а потім дивуємося "нерозумінню реалій війни". а друге в тому числі наслідок першого. півбюджета йде на війну, а в нас долар стабільний. півбюджета не за власні кошти, а якраз займані. або труси, або хрестик.
або після війни отримаєте ще один 2014-2015 - й знову буде винен голова НБУ...
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Shaman
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