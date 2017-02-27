Додано: Пон 24 чер, 2024 11:32

Сибарит написав: Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.

Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.

Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.

Доброго ранку!Все таки більша частина громадян живуть собі мирним життям, дуже не задоволені тим фактом, що мобілізація набирає оберти, щиро дивуються а чого забирають людей воювати?: що робітників не вистачає і приходиться йти на компроміси, брати людей з інвалідністю, так і хочеться заматюкатися, ти скажі дякую ЗСУ, що ти собі взагалі 2.5 роки на розслабоні, купив собі правильні доки і рубаєш бабло без напрягів, когось там забрали і прийшлось шукати нового робітника, але бізнес не зупинився, знайшовся новий робітникНе звертайте увагу на емоції, так трохи бісить "не розуміння" мажорів реалій війни(((Так ось курс би вирівняв багато чого, тил трохи збіднів і імпорта споживали би менше, якби девальнули в бік 45 чи краще 50, але заради зарплат військових і виживання пенсіонерів треба тримати 41, ну на кінець року може бути 42-42.50, прогнозовано і не викликає відчуття занепокоєння.По цифрам, погоджуюсь з Вами, щоб радикально обрубати імпорт, приблизно на 50-60%, треба курс мінімум 60, бо курс 45 грн за долар нічого не вирішить, навіть 50 теж скоротить інтервенції на 20-25% і не більше.Тому треба працювати з західними партнерами і просити гроші, ось ті 50 ярдів до кінця року порішають всі наші проблеми на 2025-й рік.Вірю ГУР, що велика війна осінню 2025-го зтухне, вже тоді, будуть зрозумілі реалії, на 2026-й рік нам теж щось підкинуть, а поки так, якщо є можливість тримати більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції, то треба його підтримувати, а не робити власноруч аварію 2014-2015-хх років.По курсу, чогось мені здається, що мінімум квартал будемо крутитись біля 40.7, ось тут зрозуміла логіка НБУ, а на кінець року підемо десь на 42, може 42.5, зараз дії НБУ виглядають адекватними)))