somilitark написав:

Сибарит написав: Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.

Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.

Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.

Доброго ранку!Все таки більша частина громадян живуть собі мирним життям, дуже не задоволені тим фактом, що мобілізація набирає оберти, щиро дивуються а чого забирають людей воювати?: що робітників не вистачає і приходиться йти на компроміси, брати людей з інвалідністю, так і хочеться заматюкатися, ти скажі дякую ЗСУ, що ти собі взагалі 2.5 роки на розслабоні, купив собі правильні доки і рубаєш бабло без напрягів, когось там забрали і прийшлось шукати нового робітника, але бізнес не зупинився, знайшовся новий робітникНе звертайте увагу на емоції, так трохи бісить(((Так ось курс би вирівняв багато чого, тил трохи збіднів і імпорта споживали би менше, якби девальнули в бік 45 чи краще 50, але заради зарплат військових і виживання пенсіонерів треба тримати 41, ну на кінець року може бути 42-42.50, прогнозовано і не викликає відчуття занепокоєння.По цифрам, погоджуюсь з Вами, щоб радикально обрубати імпорт, приблизно на 50-60%, треба курс мінімум 60, бо курс 45 грн за долар нічого не вирішить, навіть 50 теж скоротить інтервенції на 20-25% і не більше.Тому треба працювати з західними партнерами і просити гроші, ось ті 50 ярдів до кінця року порішають всі наші проблеми на 2025-й рік.Вірю ГУР, що велика війна осінню 2025-го зтухне, вже тоді, будуть зрозумілі реалії, на 2026-й рік нам теж щось підкинуть, а поки так, якщо є можливість тримати, то треба його підтримувати, а не робити власноруч аварію 2014-2015-хх років.По курсу, чогось мені здається, що мінімум квартал будемо крутитись біля 40.7, ось тут зрозуміла логіка НБУ, а на кінець року підемо десь на 42, може 42.5, зараз дії НБУ виглядають адекватними)))