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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2024 13:13
Shaman написав:
тут часто згадують 2014-15 роки, й ніхто не задає питання - а який внесок в такий кратний девал внесло те, що з 2010 року штучно стримували курс долара?..
1. ИМХО проблему не в штучному стримуванні курсу, а в низькому ЗВР. Девальвація лише один із інструментів зниження витрат ЗВР. Але є й інший, значно кращий інструмент - взяти гроші у багатих країн.
2. Вважаю, що за тої ситуації, що була в Готаревої / Порошенка цілком реально було обмежитись девальвацією до 12-15, а не 25, якщо б не роздавати рефінансування банкам.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:18
Shaman написав: somilitark написав: Сибарит написав:
Даже 200 дадут очень краткосрочный эффект, а отрицательные последствия девала будут доминировать. 41 вообще не дадут никакого эффекта.
Механизмы мирного времени сейчас не применимы. Пока есть резерввы, не надо их жалеть. Они для таких времён и предназначены.
Доброго ранку!
Все таки більша частина громадян живуть собі мирним життям, дуже не задоволені тим фактом, що мобілізація набирає оберти, щиро дивуються а чого забирають людей воювати?: що робітників не вистачає і приходиться йти на компроміси, брати людей з інвалідністю, так і хочеться заматюкатися, ти скажі дякую ЗСУ, що ти собі взагалі 2.5 роки на розслабоні, купив собі правильні доки і рубаєш бабло без напрягів, когось там забрали і прийшлось шукати нового робітника, але бізнес не зупинився, знайшовся новий робітник
Не звертайте увагу на емоції, так трохи бісить "не розуміння" мажорів реалій війни
(((
Так ось курс би вирівняв багато чого, тил трохи збіднів і імпорта споживали би менше, якби девальнули в бік 45 чи краще 50, але заради зарплат військових і виживання пенсіонерів треба тримати 41, ну на кінець року може бути 42-42.50, прогнозовано і не викликає відчуття занепокоєння.
По цифрам, погоджуюсь з Вами, щоб радикально обрубати імпорт, приблизно на 50-60%, треба курс мінімум 60, бо курс 45 грн за долар нічого не вирішить, навіть 50 теж скоротить інтервенції на 20-25% і не більше.
Тому треба працювати з західними партнерами і просити гроші, ось ті 50 ярдів до кінця року порішають всі наші проблеми на 2025-й рік.
Вірю ГУР, що велика війна осінню 2025-го зтухне, вже тоді, будуть зрозумілі реалії, на 2026-й рік нам теж щось підкинуть, а поки так, якщо є можливість тримати більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції
, то треба його підтримувати, а не робити власноруч аварію 2014-2015-хх років.
По курсу, чогось мені здається, що мінімум квартал будемо крутитись біля 40.7, ось тут зрозуміла логіка НБУ, а на кінець року підемо десь на 42, може 42.5, зараз дії НБУ виглядають адекватними)))
тримаємо "більш менш добрий рівень життя без захмарної інфляції", а потім дивуємося "нерозумінню реалій війни". а друге в тому числі наслідок першого. півбюджета йде на війну, а в нас долар стабільний. півбюджета не за власні кошти, а якраз займані. або труси, або хрестик.
або після війни отримаєте ще один 2014-2015 - й знову буде винен голова НБУ...
Подумайте головою, людина мікроолігарх живе собі абсолютно безхмарним життям, гадаєте підвищений курс його заставить страждати? Самому не смішно? Ну заробляв він 10-20 000 у.о. в місяць, буде при захмарному курсі заробляти 5-10000, а от що робити сім'ї мобілізованого, коли наприклад є дитина, а дружина хоч і не має офіційно інвалідності, але не може працювати? Зараз цей мобілізований в тилу, навчається, отримує 20 000 грн, це багато чи мало? Більшість з цієї суми йде сім'ї, що буде з бажанням воювати мобілізованим, коли його зарплати вже буде не вистачати навіть на мінімальне існування сім'ї, да і сьогоднішні 500 доларів не фонтан, а 200-300 то вже буде зашквар, до чого тут хрестики, чи ви теж не розумієте, що зараз йде велика війна?
Як буде добре жити пенсіонеру на пенсію 3000 грн при курсі 100, в людних місцях замість співробітників ТЦК будуть сотні стареньких на колінах? Будуть молити подати на хліб, бо вони знову стали крайніми?
Зараз Захід дозрів до кредитів під залог заморожених рашакоштів, тому оплачувати нашу стабільність буде бензоколонка, пора вже дорослішати і розуміти процеси, а не просто рухати бездумно в маси релігію "цілющий девал вирішить всі проблеми" без прив'язки до мінімальної логіки((
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:19
Shaman написав:
це дуже спрощений підхід до розбору ситуації. тому оці висновки "шкідливі" та інше - некоректні. кожну ситуацію треба розглядати детально, й не в форматі повідомлень.
тут часто згадують 2014-15 роки, й ніхто не задає питання - а який внесок в такий кратний девал внесло те, що з 2010 року штучно стримували курс долара?..
Я сомневаюсь, что учёт военных реалий можно назвать упрощением.
Аналогия со сдерживанием перед прошлым девалом просматривается, но нужно учесть разные условия.
Тогда удержание курса без видимых форс-мажоров выглядело как бессмысленное ломание экономики через колено. Сейчас экономика уже сломана войной, речь идёт уже о спасении остатков, поэтому подходы должны быть совершенно другие.
Могу согласиться только с тем , что слезать с иглы внешнего финансирования будет больно. Сегодняшняя имитация плавного девала от этого не спасет.
И да, виноваты во всем будут НБУ и правительство, поскольку разбираться в ситуации народ не желает, а просто хочет, чтобы всем немедленно сделали хорошо, даже не особо задумываясь, что есть хорошо
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:25
i знову буде винний голова НБУ
в результаті девальвацій у майже всіх на курсовій різниці збитки - та у всіх тодішніх голів НБУ - власні прибутки. "Савпадєніє"
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:26
Дюрі-бачі написав:
Вважаю, що за тої ситуації, що була в Готаревої / Порошенка цілком реально було обмежитись девальвацією до 12-15, а не 25, якщо б не роздавати рефінансування банкам.
Запустили в 2014-2015-му дуже просту схему, рефінанс на мертвий банк, откат за рефінанс і сам рефінанс виходять на міжбанк, валюта з резервів зливається на інтервенції, куплена валюта виводиться на ландони, банк банкрутують, дерибанять майно банків, потім друкують вкладникам торбу пустих гривень, ці вкладникі теж біжуть за валютою, поки картковий будиночок не завалився нульовими резервами і більш ніж дефолтним девалом, а виновата комарина війна, сектанти винять в усьому війну, так зручно, за трьома деревами не бачити лісу і через 10 років(((
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:35
Shaman написав: Victor8 написав:
Фактически эта неделя завершает июнь месяц. Фактор 20-го числа уже почти отработали.
Теоретически, может быть подъем курса доллара на этой неделе.
а що в нас 20 числа стається?
Кто-то платит налоги.
Кто-то начисляет зарплату.
Валюту приходится менять на гривну. Если фактической гривны не хватает.
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Додано: Пон 24 чер, 2024 14:15
flysoulfly написав:
i знову буде винний голова НБУ
в результаті девальвацій у майже всіх на курсовій різниці збитки - та у всіх тодішніх голів НБУ - власні прибутки. "Савпадєніє"
у вас точна інфо? навряд чи
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Додано: Пон 24 чер, 2024 14:18
Victor8 написав: Shaman написав: Victor8 написав:
Фактически эта неделя завершает июнь месяц. Фактор 20-го числа уже почти отработали.
Теоретически, может быть подъем курса доллара на этой неделе.
а що в нас 20 числа стається?
Кто-то платит налоги.
Кто-то начисляет зарплату.
Валюту приходится менять на гривну. Если фактической гривны не хватает.
в тому й справа, що великих податків 20 червня немає. раз на квартал є податок на прибуток. а ЄСВ зазвичай дуже сильно розкиданий по місяцю. хіба що великі заводи, які платять офіційну зп.
за аналізом ліквідності не видно якогось великого сплеску надходжень до бюджету України 20 числа.
ІМХО фактор 20 числа став байкою
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