RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11496114971149811499

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
22%
18
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Так не потрібно з неї злізати. Грецький варіант (с). І у владу потрібно вибирати тих, хто зможе домовитись про продовження допомоги.
Є вирішення проблеми
Є відкладення проблеми....
Якщо проблема просто відкладена...то як погано жили так погано й живете просто до терміну поганого життя додали ще величину на яку відклали....
При цьому
При відкладанні - жити буде гірше адже відсотки за час відкладання- ніхто не відкладе..
Так будуть різні розумні терміни реструктуризація чи ще там щось...але в абсолютних величинах це програш.

Вирішення проблеми створює проблеми під час вирішення...але не збільшує їх на час відкладання.
budivelnik
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 27799
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:49

budivelnik в мене дедалі менше віри в те, що нам дадуть вирішити проблему (адже для цього потрібно як мінімум фінансування на 2 трлн. $ за 5 років).
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3333
З нами з: 29.07.22
Подякував: 583 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:в мене дедалі менше віри
Ви працюйте....
Вірити і без вас є кому( пенсіонери , совки по ментальності. любителі грантів)
працювати нікому.
budivelnik
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 27799
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2948 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11496114971149811499
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3430, 3431, 3432
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34313 36968893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2024 18:19
V2
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1965 13261090
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2024 13:42
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23199481
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12255)
24.06.2024 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.