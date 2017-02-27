|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2024 17:35
Дюрі-бачі написав:
Так не потрібно з неї злізати. Грецький варіант (с). І у владу потрібно вибирати тих, хто зможе домовитись про продовження допомоги.
Є вирішення проблеми
Є відкладення проблеми....
Якщо проблема просто відкладена...то як погано жили так погано й живете просто до терміну поганого життя додали ще величину на яку відклали....
При цьому
При відкладанні - жити буде гірше адже відсотки за час відкладання- ніхто не відкладе..
Так будуть різні розумні терміни реструктуризація чи ще там щось...але в абсолютних величинах це програш.
Вирішення проблеми створює проблеми під час вирішення...але не збільшує їх на час відкладання.
-
budivelnik
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 27799
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 24 чер, 2024 17:49
budivelnik в мене дедалі менше віри в те, що нам дадуть вирішити проблему (адже для цього потрібно як мінімум фінансування на 2 трлн. $ за 5 років).
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3333
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 583 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 чер, 2024 18:06
Дюрі-бачі написав:
в мене дедалі менше віри
Ви працюйте....
Вірити і без вас є кому( пенсіонери , совки по ментальності. любителі грантів)
працювати нікому.
-
budivelnik
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 27799
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34313
|36968893
|
Пон 24 чер, 2024 18:19
V2
|
|1965
|13261090
|
|
|7978
|23199481
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|