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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11496114971149811499

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
22%
18
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:Так не потрібно з неї злізати. Грецький варіант (с). І у владу потрібно вибирати тих, хто зможе домовитись про продовження допомоги.
Є вирішення проблеми
Є відкладення проблеми....
Якщо проблема просто відкладена...то як погано жили так погано й живете просто до терміну поганого життя додали ще величину на яку відклали....
При цьому
При відкладанні - жити буде гірше адже відсотки за час відкладання- ніхто не відкладе..
Так будуть різні розумні терміни реструктуризація чи ще там щось...але в абсолютних величинах це програш.

Вирішення проблеми створює проблеми під час вирішення...але не збільшує їх на час відкладання.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 17:49

budivelnik в мене дедалі менше віри в те, що нам дадуть вирішити проблему (адже для цього потрібно як мінімум фінансування на 2 трлн. $ за 5 років).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 18:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:в мене дедалі менше віри
Ви працюйте....
Вірити і без вас є кому( пенсіонери , совки по ментальності. любителі грантів)
працювати нікому.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 11:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро

Чи вважаєте підписану кредитну угоду великою довірою країн партнерів до нас? Та чи вірите Ви, що ми зможемо в заданій перспективі віддати ці кошти?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 12:10

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро

Чи вважаєте підписану кредитну угоду великою довірою країн партнерів до нас? Та чи вірите Ви, що ми зможемо в заданій перспективі віддати ці кошти?

Європа з нами, допомогає зброєю і грошима.
Віддавати нам борги не треба, частину спишуть, частину візьмуть з заморожених рашаактивів.
По курсу, ми знову вперлись на міжбанку в середньорічний курс закладений в бюджеті, тобто 40.7.
Готівка заспокоїлась, але вимушена трохи підрости як реакція на міжбанк, але всього навсього готівка працює трохи дороще 40.85 на 40.93.
Мій прогноз, що до кінця літа далеко від 40.7 на міжбанку в будь-яку сторону не підемо...
somilitark
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