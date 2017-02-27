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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 чер, 2024 17:35
Дюрі-бачі написав:
Так не потрібно з неї злізати. Грецький варіант (с). І у владу потрібно вибирати тих, хто зможе домовитись про продовження допомоги.
Є вирішення проблеми
Є відкладення проблеми....
Якщо проблема просто відкладена...то як погано жили так погано й живете просто до терміну поганого життя додали ще величину на яку відклали....
При цьому
При відкладанні - жити буде гірше адже відсотки за час відкладання- ніхто не відкладе..
Так будуть різні розумні терміни реструктуризація чи ще там щось...але в абсолютних величинах це програш.
Вирішення проблеми створює проблеми під час вирішення...але не збільшує їх на час відкладання.
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budivelnik
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Додано: Пон 24 чер, 2024 17:49
budivelnik в мене дедалі менше віри в те, що нам дадуть вирішити проблему (адже для цього потрібно як мінімум фінансування на 2 трлн. $ за 5 років).
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 24 чер, 2024 18:06
Дюрі-бачі написав:
в мене дедалі менше віри
Ви працюйте....
Вірити і без вас є кому( пенсіонери , совки по ментальності. любителі грантів)
працювати нікому.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 11:43
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Україна підписала кредитну угоду з ЄС на 27 мільярдів євро
Чи вважаєте підписану кредитну угоду великою довірою країн партнерів до нас? Та чи вірите Ви, що ми зможемо в заданій перспективі віддати ці кошти?
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Ірина_
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Додано: Вів 25 чер, 2024 12:10
Європа з нами, допомогає зброєю і грошима.
Віддавати нам борги не треба, частину спишуть, частину візьмуть з заморожених рашаактивів.
По курсу, ми знову вперлись на міжбанку в середньорічний курс закладений в бюджеті, тобто 40.7.
Готівка заспокоїлась, але вимушена трохи підрости як реакція на міжбанк, але всього навсього готівка працює трохи дороще 40.85 на 40.93.
Мій прогноз, що до кінця літа далеко від 40.7 на міжбанку в будь-яку сторону не підемо...
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somilitark
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Додано: Вів 25 чер, 2024 14:44
somilitark написав:
Європа з нами, допомогає зброєю і грошима.
Віддавати нам борги не треба, частину спишуть, частину візьмуть з заморожених рашаактивів.
Мій прогноз, що до кінця літа далеко від 40.7 на міжбанку в будь-яку сторону не підемо...
На раша активи є свої одержувачі - інвестори, що вклалися в неї до війни, у тому числі і амери, не більше того. Все, що виходить за межі планів вилучення, воно блокується дзеркально з європейських активів.
Можна далі прогнозувати.
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Прораб
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Додано: Вів 25 чер, 2024 15:08
Прораб написав:
Все, що виходить за межі планів вилучення, воно блокується дзеркально з європейських активів.
Можна далі прогнозувати.
Зараз з такою "логікою" можна прийти до класичних висновків рашапропаганди, що ніякої агресивної війни з боку московитів немає, йде громадянська війна і є просто бунтарська колонія, яка потребує покарання.
Є практично факт видачі 50 ярдів доларів нам кредиту під залог заморожених рашаактивів в Європі, що там хто вкладав в рашу, то їх проблєми, які нас не обходять, вони просто погану пам'ять мають і забули як чєкісти облапошили їх дідів в 1917-му, ну то хай уважніше читають підручникі історії, бо теж напевне позичали "логіку" з тих самих джерел, що і ви.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 16:22
Сибарит написав:
не понимаю, зачем отказались от фиксации курса?
Умы многих это будоражит.
Суттєве зростання валютного тиску фіксувалося саме у ті періоди, коли Нацбанк оголошував свої кроки щодо валютної лібералізації та скасування валютних обмежень. Так, кожного разу — після оголошення Стратегії пом’якшення валютних обмежень (серпень 2023 року), після переходу до гнучкого курсоутворення (жовтень 2023 року) і після масштабного скасування валютних обмежень (травень 2024 року) НБУ — спостерігалися надмірні витрати валютних резервів на підтримку обмінного курсу.
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Додано: Вів 25 чер, 2024 18:20
вони не дурники.
вони обслуга мародерів
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Додано: Вів 25 чер, 2024 18:35
somilitark написав:
Є практично факт видачі 50 ярдів доларів нам кредиту під залог заморожених рашаактивів в Європі, що там хто вкладав в рашу, то їх проблєми, які нас не обходять, вони просто погану пам'ять мають і забули як чєкісти облапошили їх дідів в 1917-му, ну то хай уважніше читають підручникі історії, бо теж напевне позичали "логіку" з тих самих джерел, що і ви.
прихильники масонсько-рептилоїдних версій одразу згадають, що перед революцією лідерів-троцьких для майбутніх експроприацій фінансували з НьюЙорків
, куди потім фактично награбоване й "припливло" поступово, але вже розміром в мільйони разів більше ніж "початкова інвестиція".
Взагалі, нажаль, США своїми діями фактично підтримували людожерсьський Союз на поверхні протягом всіх років з 1918 по 1945.
Теж як "противагу" іншим головним геополітичним гравцям.
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