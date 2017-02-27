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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 чер, 2024 20:13
Дюрі-бачі написав:
МВФ як лікар, який всім дає одні й ті ж поради: "не паліть, займайтесь спортом".
Але в нас унікальна ситуація, в якій поради МВФ шкідливі:
1. Є зовнішня допомога
2. На рахунках сотні мільярдів "вільних" гривень. Якщо б НБУ тримав курс фіксованим, то зливав би значно менше, ніж коли в народу почнеться паніка і вони таки поміняють свої заощадження.
Shaman написав:
дограємося до чергового кратного девалу
Його й так не уникнути після перемоги.
Перемоги може й не бути як і мирного договору. Буде щось як Курильські острови у Японії.
Щось не видно традиційного літнього здешевлення долара.
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AndriyQ
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Додано: Сер 26 чер, 2024 12:25
AndriyQ написав:
Перемоги може й не бути як і мирного договору. Буде щось як Курильські острови у Японії.
Щось не видно традиційного літнього здешевлення долара.
Предполагаю, что удешевление доллара будет когда решат вопрос с внешним долгом.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 12:55
somilitark написав:
Є практично факт видачі 50 ярдів доларів нам кредиту під залог заморожених рашаактивів в Європі, що там хто вкладав в рашу, то їх проблєми, які нас не обходять
Можна фантазувати далі, а можна проаналізувати західну пресу.
Все інше сміття не коментуватиму.
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Прораб
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:11
Прораб написав:
Все інше сміття не коментуватиму.
Ну і добре)
Вам як визнаному спеціалісту по побутовим відходам можна нагадати крилату фразу одного не менш видатного дитячого психолога, яка вже стала мемом про західну допомогу, вона була сказана на початку 2023-го, ось так вона звучить: західна допомога тільки до літа 2023-го.
Класіка, ваш ідейний натхненник теж чекає, то Трампа, то послаблення допомоги, то ще чогось, а тим часом бензоколонка закінчується в усіх змістах(((
По курсу, ось напевне діапазон 40.5-40.7 на Міжбанку то є закон на квартал, користуйтесь кому треба...
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