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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11497114981149911500

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 81
Менше 38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
2%
2
39,00-39,50
4%
3
39,50-40,00
9%
7
40,00-40,50
19%
15
40,50-41,00
22%
18
41,00-41,50
16%
13
41,50-42,00
15%
12
42,00-42,50
4%
3
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
6%
5
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:13

  Дюрі-бачі написав:МВФ як лікар, який всім дає одні й ті ж поради: "не паліть, займайтесь спортом".
Але в нас унікальна ситуація, в якій поради МВФ шкідливі:
1. Є зовнішня допомога
2. На рахунках сотні мільярдів "вільних" гривень. Якщо б НБУ тримав курс фіксованим, то зливав би значно менше, ніж коли в народу почнеться паніка і вони таки поміняють свої заощадження.
  Shaman написав:дограємося до чергового кратного девалу

Його й так не уникнути після перемоги.

Перемоги може й не бути як і мирного договору. Буде щось як Курильські острови у Японії.

Щось не видно традиційного літнього здешевлення долара.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:25

  AndriyQ написав:Перемоги може й не бути як і мирного договору. Буде щось як Курильські острови у Японії.

Щось не видно традиційного літнього здешевлення долара.

Предполагаю, что удешевление доллара будет когда решат вопрос с внешним долгом.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:55

  somilitark написав:Є практично факт видачі 50 ярдів доларів нам кредиту під залог заморожених рашаактивів в Європі, що там хто вкладав в рашу, то їх проблєми, які нас не обходять

Можна фантазувати далі, а можна проаналізувати західну пресу.
Все інше сміття не коментуватиму.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:11

  Прораб написав:Все інше сміття не коментуватиму.

Ну і добре)
Вам як визнаному спеціалісту по побутовим відходам можна нагадати крилату фразу одного не менш видатного дитячого психолога, яка вже стала мемом про західну допомогу, вона була сказана на початку 2023-го, ось так вона звучить: західна допомога тільки до літа 2023-го.
Класіка, ваш ідейний натхненник теж чекає, то Трампа, то послаблення допомоги, то ще чогось, а тим часом бензоколонка закінчується в усіх змістах(((
По курсу, ось напевне діапазон 40.5-40.7 на Міжбанку то є закон на квартал, користуйтесь кому треба...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:59

Будет финансовая помощь Запада продолжаться для Украины и далее.
Это наша судьба.

Суммы 10-20-50 млрд USD - для Запада совсем маленькие деньги в виде помощи, или в виде кредитов.

Если Украина выбрала прозападный путь своего развития - то это уже очень и очень серьезно.
Предполагаю, что совсем без западной помощи мы точно не останемся.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:09

  somilitark написав:
  Прораб написав:Все інше сміття не коментуватиму.

Ну і добре)
Вам як визнаному спеціалісту по побутовим відходам можна нагадати крилату фразу одного не менш видатного дитячого психолога, яка вже стала мемом про західну допомогу, вона була сказана на початку 2023-го, ось так вона звучить: західна допомога тільки до літа 2023-го.
Класіка, ваш ідейний натхненник теж чекає, то Трампа, то послаблення допомоги, то ще чогось, а тим часом бензоколонка закінчується в усіх змістах(((
По курсу, ось напевне діапазон 40.5-40.7 на Міжбанку то є закон на квартал, користуйтесь кому треба...

Угу. Класика.
З одного боку санкції, з іншого боку торгівля.
Department of Commerce Establishes New Humanitarian License Exception for Certain Medical Devices

Саме так. Не заважатиму Вам знаходити смакоти на заброньованому смітнику.
Прораб
 
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